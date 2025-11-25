Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibinden Fenerbahçe'yi kızdıracak açıklama!

Galatasaray ile Union Saint-Gilloise arasında Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesinde, Belçika ekibinin yöneticilerinden Philippe Bormans’ın açıklamaları gündem oldu. Bormans’ın özellikle Türkiye’deki iki dev kulüp olan Galatasaray ve Fenerbahçe’yi atmosfer açısından karşılaştırması dikkat çekti.

Galatasaray-Union SG maçı nasıl sonuçlanır? SEN DE KATIL Galatasaray kazanır Berabere biter Union SG kazanır Fikrim yok Tüm Anketler Paylaşmak ister misiniz?

"FENERBAHÇE'DEN İYİ OLACAK"

Bormans, İstanbul’daki maçların yoğunluğu ve taraftar baskısını değerlendirirken, daha önce iki kez deplasmanda karşılaştıkları Fenerbahçe’yi referans aldı. Ancak bu kez daha farklı bir deneyim beklediklerini vurgulayarak, "Galatasaray maçında atmosfer çılgın olacak! Fenerbahçe ile iki kez oynadık ama bence bu sefer atmofer ve ortam açısından daha da iyi olacak!" dedi. Bu sözler, iki takımın tribün gücünün kıyaslandığı yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi.

"GALATASARAY FARKLI BİR SEVİYE"

Belçikalı yönetici, Fenerbahçe deplasmanının zorluk derecesini bildiklerini ancak Galatasaray atmosferinin Şampiyonlar Ligi gecelerinde farklı bir seviyeye çıktığını ifade etti. Bunun, hem takım üzerinde baskı yaratacağını hem de sahadaki enerjiye etki edeceğini söyledi. Bormans’ın bu kıyaslaması, Galatasaray taraftarının Avrupa gecelerindeki etkisinin bir kez daha altını çizdi.

"BİR ŞEYLER ELDE ETMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Atmosferden çekinmelerine rağmen sahada hedeflerinin değişmediğini belirten Bormans, "Her zamanki gibi bir şeyler elde etmeye çalışacağız." dedi. Grup aşamasında ilerlemeyi amaçladıklarını hatırlatan Bormans, Şampiyonlar Ligi deneyimlerinin başlangıç seviyesinde olduğuna dikkat çekti. Ayrıca, “Hedefimiz her zaman ilerlemek ve bunun için 8-9 puana ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Şu anda 3 puanımız var… fırsatları değerlendirmek ve Galatasaray maçında puan almak bize bağlı." sözleriyle mücadeleden kopmayacaklarını söyledi.

“GALATASARAY AJAX VE LIVERPOOL’U YENDİ”

Galatasaray’ın bu sezon Avrupa’da aldığı büyük galibiyetleri hatırlatan Bormans, "Hedefimiz hala aynı, play-off'lara kalmak… Ama bunun zor olacağını biliyoruz. Galatasaray, bu sene Ajax ve Liverpool'u yendi." diyerek sarı-kırmızılı ekibin güç seviyesini kabul etti.