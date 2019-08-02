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Otogarda bayram yoğunluğu

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | 02.08.2019 14:12 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşlar bayrama 9 gün kala Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na akın etti.

Ellerinde valizlerle otogara gelenler, firmaların yazıhaneleri önüne gelerek bilet arayışına girenler otogarda yoğunluk oluşturdu. Dün başlayan yoğunluk bugün de devam etti. Biletlerin büyük çoğunluğunun tükendiği firmaların da ek seferler koyacağı öğrenildi. Bir otobüs firması yetkilisi "Devlet resmi olarak bayram tatili süresini açıklamadı ama çok yoğunluk var.Talebi karşılayamıyoruz. Bu talebi beklemiyorduk" dedi. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
kurban bayramı Bayrampaşa 15 temmuz demokrasi otogarı

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
NE YAPSIN VATANDAŞ HİÇ OLMAZSA BAYRAMDAN BAYRAMA EŞİNİ DOSTUNU AKRABALARINI ZİYARET EDEBİLİYOR YOKSA DİĞER GÜNLERDE İŞTEN BAŞINI KALDIRAMIYORLAR.
neyini karşılican köpek sürüsü gibi dolmuş istanbul kapayın abi istanbula alım yapmayın daha şehir taşımıyo artık
15 temmuz otogarı ne yaaaaaa
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