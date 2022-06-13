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Otokar, Avrupa'nın en büyük savunma sanayi fuarı Eurosatory 2022'ye 6 aracıyla katıldı

13.06.2022 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç: - "Türkiye'nin en deneyimli kara sistemleri üreticisi olarak ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil ediyoruz. 35'ten fazla dost ve müttefik ülkedeki 55'i aşkın kullanıcı envanterinde yer alan araçlarımızla savunma sanayi alanında her geçen gün yeni başarılar elde ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, Avrupa'nın en büyük savunma sanayi fuarı olan ve Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen Eurosatory 2022'de geniş ürün ailesinden farklı tip ve özelliklere sahip 6 aracı ile yer aldı.

Otokar'dan yapılan açıklamaya göre, 1.500 katılımcının yanı sıra 33 ulusal pavyon, 200'den fazla resmi delegasyonun katılması beklenen fuarda Otokar, ARMA 6x6, ARMA 8x8, TULPAR paletli araçları, COBRA II ve COBRA II MRAP araçlarını sergileyecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, “Türkiye’nin en deneyimli kara sistemleri üreticisi olarak ülkemizi yurt dışında en iyi şekilde temsil ediyoruz. 35'ten fazla dost ve müttefik ülkedeki 55’i aşkın kullanıcı envanterinde yer alan araçlarımızla savunma sanayi alanında her geçen gün yeni başarılar elde ediyoruz. Bugün 33 bine yakın askeri aracımız çok farklı coğrafyalarda, zorlu iklim koşullarında, çeşitli görevlerde aktif olarak hizmet veriyor. Yurt dışında farklı ülkelerdeki iştirak şirketlerimizle bölgesel anlamda mevcut ve potansiyel kullanıcılarımıza her zamankinden daha yakınız. Envanterlerinde Otokar araçlarına sahip kullanıcılarımız, yeni kullanıcılar için referans oluyor, her geçen yıl bayrağımızı yeni ülkelerde dalgalandırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Eurosatory'nin savunma sanayi sektörünün en önemli fuarlarından biri olduğuna işaret eden Görgüç, şunları kaydetti:

"30 yılı aşkın süre önce Türkiye’nin ilk zırhlı aracını ihraç etmeye karar verdiğimizde ürünlerimizi ilk kez bu fuarda sergiledik. Bu anlamda Eurosatory, şirketimiz için ayrı bir anlam ve öneme sahip. İlk ihracatımızı yaptığımız 1990’lardan bu yana NATO ve Birleşmiş Milletler'in sayılı kara sistemleri tedarikçilerinden biri olduk. Dünyanın farklı bölgelerinde elde ettiğimiz deneyimleri araç geliştirme çalışmalarımıza yansıtıyoruz. Global ölçekteki bilgi birikimimiz, tasarım ve mühendislik kabiliyetlerimiz, AR-GE çalışmalarımız ile ön plana çıkıyoruz. Son 10 yılda ciromuzun yaklaşık yüzde 8’ini AR-GE faaliyetlerine ayırdık. Ne mutlu ki bugün sadece ürün tasarlayıp, geliştirip, araçları ihraç eden değil, yurt dışına teknoloji transferi yapan bir şirket konumuna ulaştık. Bugün olduğu gibi gelecekte de ürünlerimiz ve kara sistemleri alanındaki kabiliyetlerimizle ülkemizi global arenada en iyi şekilde temsil etmeye devam edeceğiz."

Otokar’ın Eurosatory fuarında sergileyeceği askeri zırhlı araçlar şunlar:

"TULPAR orta sınıf tank, COCKERILL 3105-105 mm Kule, TULPAR Paletli Zırhlı Muharebe Aracı, 30 mm RAFAEL SAMSON Kule, ARMA 8x8 Çok Tekerlekli Zırhlı Araç, 30 mm OTOKAR MIZRAK Kule, ARMA 6x6 Çok Tekerlekli Zırhlı Araç, 25 mm OTOKAR MIZRAK Kule, COBRA II MRAP Mayına Karşı Korumalı Zırhlı Araç, COBRA II Personel Taşıyıcı."

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