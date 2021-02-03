Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi 1 Nisan Bulvarı üzerinde Mustafa Beyazbal idaresindeki 27 BG 582 plakalı Fiat marka otomobil ile Basri Bozkurt idaresindeki 02 EG 500 plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Basri Bozkurt yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

