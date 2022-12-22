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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

22.12.2022 14:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’nın Serik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, Antalya’nın Serik ilçesine bağlı Merkez Mahallesi, Atatürk Caddesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T.’nin kullandığı 07 ABP 319 plakalı otomobille, paket servisi yapan Cüneyt D.’nin (18) kullandığı 07 ASY 559 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Cüneyt D. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Olay sonrası polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, kazaya karışan A.T., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.


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