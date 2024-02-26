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Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

İHA İHA
26.02.2024 10:54
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Adıyaman’da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı.

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Vedat K., idaresindeki otomobil, Adıyaman- Kahta Karayolu Fuar Merkezi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Vedat K., yaralandı. Araç içerisinde sıkışan sürücü olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan Vedat K., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı

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