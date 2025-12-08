Otomobili kim, ne zaman icat etti? Otomobili ilk kim buldu?

Genel olarak otomobillerin çalışma prensipleri içten yanmalı motorların varlığı ve dört adet lastiğin dönmesine dayanır. Ancak bazı araçlar farklı sayıda tekerleklere sahip olabilirler. Otomobiller farklı türde yakıtlar ile çalışırlar ve bu yakıtların çalıştırdığı motorlar sayesinde itmeden ya da çekmeden otomobiller kendiliğinden hareket edebilir. Türkçe'de otomobil kelimesi Fransızca kökenli bir kelimedir ve Türkçe diline Fransızca dilinde ayı anlama gelen automobile kelimesinden geçmiştir.

Otomobili kim, ne zaman icat etti?

Benzin ile çalışan ilk otomobilin 1885 yılında Alman bir mühendis olan Karl Benz tarafından icat edildiği bilinmektedir. Ancak daha önceki süreçte 1670’lerde yapılan çalışmalar ile de bazı otomobil türlerinin icat edildiği kabul edilmektedir.

Zaman içinde çeşitli geliştirmelerle bugünkü son haline gelen otomobiller günümüzde hala gelişmeye devam etmektedir. 1670 yılında kendiliğinden hareket eden ilk otomobil Pekin’de Cizvit bir misyoner tarafından Çin imparatoruna hediye edilmiş küçük buharlı bir araçtır.

1680 yılında çalışan ancak kullanışlı olmadığı için çok yaygınlaşamayan ilk içten yanmalı motor icat edilmiştir. Hollandalı Huygens, barutun yanması ile çalışan pistonlu bir makine üretmiştir. 1698 yılında ise ilk buharlı maine İngiliz Thomas Savery tarafından tasarlanmıştır.

Otomobili ilk kim buldu?

Yıllar içinde büyük gelişmeler yaşayan otomobiller tarihte ilk kez tekerleğin icat edilmesi ilet temellenmektedir. Milattan önce 3500 yılına tarihlenen tekerlekli kızak bulunmuş tur ve tüm bu gelişmeler otomobilleri bugünkü modern durumlarına gelmesinde desteklemiştir. Örnek olarak tarihte ilk kez araca çift turbo takılmış bu da 1984 yılında gerçekleşmiştir.

Yirminci yüzyılda gelişmeler devam etmiştir ve Avrupa’da ilk kez seri olarak turbo motorla üretilen otomobil geliştirilmiştir. Bunu 1978 yılındaki ilk modern ABS sisteminin kullanıldığı Mercedes serisi takip etmiştir. Günümüzde teknolojik gelişmeler ile birlikte otomobiller de geliştirilmeye devam etmektedir.