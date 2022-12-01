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Otomobilin çarptığı kadın hastanede yaşam mücadelesi veriyor

01.12.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’nin Küçükkuyu ilçesinde minibüse binmek isterken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın, hastanede 11 gündür yaşam savaşı veriyor.

Küçükkuyu ilçesinde evinin önünden minibüse binmek isterken N.C. yönetimindeki 10 P 7805 plakalı otomobilin çarptığı Neslihan Çakır (64), yoğun bakımda hayata tutunmaya çalışıyor. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi’ne tedavisi süren Çakır’ın 19 yaşındaki kızı Elif Çakır, İHA’ya konuştu. Çakır, "Ben dershanedeydim, telefonla komşularımız aradı. Komşularımdan öğrendim, ’Annene araba çarptı’ dediler. Direkt hastaneye gittim zaten. Kamera kayıtlarını izlediğimde de vuran aracın annemi almak için yavaşlayan minibüsü gördüğü halde frene basmak yerine yaya geçidinde anneme çarptığına şahit oldum. Annemin üstünden geçiyor" dedi.

O an yaşadıklarını anlatan Çakır, "Annemin yanına gittim durumu çok ağırdı, orada bekledik, müdahale odasına aldılar. Orada yeteri kadar alet edevat yokmuş yoğun bakım için, Balıkesir Şehir Hastanesine sevk ettiler. Bende direkt buraya geldim. Gelir gelmez yoğun bakıma aldılar. 11 gündür de doktorlar hayatta tutmaya çalışıyorlar. Çok uzun bir süreç diyorlar. 1-2 ay sürebilir diyorlar. Durumu ciddi. Zaten tansiyonu, kalbi, şu an solunum cihazında kalp destekleyici ilaçlar veriyorlar. Akciğerleri kötü halde. Travmaya bağlı böbrek yetmezliği var, karaciğer yetmezliği var. Zaten böbrek işlemini yapamadığı için tüm işlemi bozuyor. Sürücüyü gözaltına almışlar, nöbetçi mahkemeye çıkmış, oradan da şartlı tahliyeyle şu an dışarıda. Avukatlarımız bunun peşini bırakmayacak. En ağır cezayı almasını istiyorum bize bunları yaşatanların. Bu yaşta babamı kaybettiğim gibi annemi de kaybetmek istemiyorum" diye konuştu.

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