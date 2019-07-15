Mynet Trend

Otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce böyle savruldu

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 15.07.2019 11:20 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde yolun karşına geçmek isterken otomobilin çarptığı 80 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı.

Kaza, öğlen saatlerinde Kocaeli’nin Karamürsel ilçesi Kayacık Mahallesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, H.Ç. idaresindeki otomobil seyir halindeyken yolun karşısına geçmek isteyen 80 yaşındaki Necati Baş’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Baş, ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan Baş, Karamürsel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Necati Baş hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri tarafından sürücü H.Ç. gözaltına alındı.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan, kaza anı ise kameraya yansıdı. Saniye saniye kaydedilen o anlarda seyir halindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama çarpıyor. Çarpmanın etkisi ile savrulan Baş, yere düşüyor. Araçtan inen sürücü ve çevredeki vatandaşlar, yaşlı adamın yardımına koşuyor. (İHA)

Adana'da korkunç anlar! Hemen binayı boşalttılarAdana'da korkunç anlar! Hemen binayı boşalttılar
Yolun ortasında trafiği felç ettiYolun ortasında trafiği felç etti
Konteyner gemisi limana böyle çarptıKonteyner gemisi limana böyle çarptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli kaza yaşlı adam

En Çok Okunan Trend Haberler

15 Temmuz tartışması! 'Askerimizi de yedirtmeyiz'

15 Temmuz tartışması! 'Askerimizi de yedirtmeyiz'

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den son dakika kuvvetli yağış uyarısı

GATA'da büyük skandal! Yaşlı hastalarla ilişkiye girip...

GATA'da büyük skandal! Yaşlı hastalarla ilişkiye girip...

Dehşet saçtı! 'Evi niye gözetliyorsun?' diyen komşusunu öldürüp...

Dehşet saçtı! 'Evi niye gözetliyorsun?' diyen komşusunu öldürüp...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

Karabük'te bulundu! Dünyanın en güçlüsü

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Çöpten çıkan mutluluk!

Çöpten çıkan mutluluk!

Yüz binlerce kişi bir olup böyle açtı

Yüz binlerce kişi bir olup böyle açtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yolun ortasına yatan köpek trafiği felç etti

Yolun ortasında trafiği felç etti

Konteyner gemisi limana çarptı

Konteyner gemisi limana böyle çarptı

Papağanın dondurma ile imtihanı kamerada

Papağana dondurma şakası kamerada

Tavuklar da dans edebilir! Bu da onların modası

Tavuklar da dans edebilir! Bu da onların modası

İnanılır gibi değil bu yapıların hepsi kumdan!

İnanılır gibi değil bu yapıların hepsi kumdan!

Bu fotoğraflara biz anlam veremedik ya siz?

Bu fotoğraflara biz anlam veremedik ya siz?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.