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Otomobilin klima kontrol ünitesinde 651 gram kokain ele geçirildi

11.02.2022 11:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobilin klima kontrol ünitesinde 651 gram kokain ele geçirildi

MERSİN (AA) - Mersin'de bir otomobilin klima kontrol ünitesine kurulan düzeneğe gizlenmiş 651 gram kokain ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, şüpheli A.Ç'nin sürücülüğünü yaptığı otomobilde narkotik dedektör köpeğiyle arama yapıldı.

Aramada, otomobilin klima kontrol ünitesinin ileri ve yukarı doğru yaylı bir sistemle açıldığı tespit edildi. Bu düzeneğin arka kısmındaki bölmede 3 pakette toplam 651 gram kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.Ç'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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