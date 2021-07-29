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Otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen sürücüyü tüfekle öldüren sanığa 13 yıl 4 ay hapis cezası

29.07.2021 12:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen sürücüyü tüfekle öldüren sanığa 13 yıl 4 ay hapis cezası

Konya'da 4 yıl önce otomobiliyle kırmızı ışıkta bekleyen sürücünün pompalı tüfekle öldürülmesine ilişkin yargılanan tutuklu sanığa 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Mustafa Civan ve taraf avukatları katıldı.

İddia makamı, duruşmada tekrarladığı mütalaasında sanığın "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Mütalaada haksız tahrik hükümlerinin uygulama koşullarının oluşup oluşmadığı konusunda yapılan incelemeye ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Sanık ile maktul arasında olaydan önce anlaşmazlıklar yaşandığı, maktulün ilk olarak sanığın bulunduğu kahvehaneye gelerek sanığı dışarı çağırdığı yönünde bir tereddüt bulunmadığı, sanığın dışarı çıkması üzerine tanık Ahmet'in beyanından anlaşılacağı üzere ilk olarak maktulün sanığa karşı saldırıya geçtiği ve sanığa yumruk attığı, araya çevredekilerin girmesi üzerine sanıkla maktulün kavga eylemine son verdikleri, tüm bu hususlar değerlendirildiğinde maktulün sanığa yönelik olarak gerçekleştirdiği darp eylemi neticesinde sanığın bu olaydan duyduğu hiddetin etkisiyle maktulü takip ederek öldürme eylemini gerçekleştirdiği anlaşılmakla, sanık hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanma koşullarının oluştuğu kanaatine varılmıştır."

Civan, olay nedeniyle üzgün ve pişman olduğunu dile getirerek, tahliyesini istedi.

Müşteki avukatı ise sanığın suçu tasarlayarak gerçekleştirdiğini iddia ederek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Civan'a "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 13 yıl 4 ay hapis cezası verdi.

- Olay

Merkez Karatay ilçesindeki Büyükkumköprü kavşağında 5 Mayıs 2016'da Osman Çayır (51) idaresindeki 07 S 0180 plakalı otomobile arkasındaki araçtan pompalı tüfekle ateş açılmış, Çayır olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Şüphelinin, maktul Çayır'ın işlettiği kahvehanenin müşterisi Mustafa Civan olduğu, ikili arasında sık sık tartışma yaşandığı belirlenmişti.

Zanlı Civan, olay tarihinden 3 yıl sonra İstanbul'dan Konya'ya gelmek için kendi adına bilet alınca gözaltına alınmış, emniyetteki sorgusunda Çayır'ı öldürdüğünü itiraf etmişti.

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