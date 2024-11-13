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Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

AA AA
13.11.2024 08:43
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Konya'nın Kulu ilçesinde otomobile arkadan çarpan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Alınan bilgiye göre, Ankara-Konya kara yolu Ankara Caddesi üzerinde Faruk Ö. idaresindeki (46) 06 M 8386 plakalı otomobile aynı istikamette seyreden Muhammed Enes D. (19) yönetimindeki 42 AYZ 659 plakalı motosiklet çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücü, buradaki müdahalenin ardından Konya merkez Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde otomobilin sağa dönüşüyle birlikte motosikletin arkadan çarptığı görülüyor.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
polis Ankara Kulu motosiklet sağlık

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