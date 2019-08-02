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Otonom araçlar şehirlerde kaos yaratabilirler

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OTOMOBİL MOTOSİKLET  | 02.08.2019 09:30 | Son Güncelleme

Bütün insanların kolaylıkla faydalanabildiği ve herkesin adeta özel şoförü olacak otonom araçlar, internet bağlantısı ile kullanıcılara sunulacak. Hackerlar için herhangi bir teknolojik ürünü hacklemek internet bağlantısı ile gerçekleşebiliyor. Bu tür araçlar da hackerlar tarafından bu yöntemle ele geçirilebilir.

Otonom araçlar şehirlerde kaos yaratabilirler

Tamamen otomatik pilot modunda çalışacak olan bu tür araçlar, uzaktan kumanda edilebilecek. Örneğin şehirde karmaşa yaratmak isteyen bir hacker, araçlara ulaşarak kontrolü eline alabilecek. Böylece sadece birkaç dakika içerisinde araçları durdursa bile büyük bir kaosa neden olabilir.

Özellikle de İstanbul gibi şehirler trafik konusunda çok daha hassas bir konumda olabiliyor. Böyle bir şehirde araçların sadece %10 gibi bir bölümünün durdurulması trafiği felç edebilir. Böyle bir durumda kaos yaratmak isteyen hacker gruplarının, aslında amaçlarına hızlı bir şekilde ulaşabileceğini görebiliriz.

Otomatik pilot modundaki araçlar ile ilgili çalışmalar yürüten şirketler, genellikle işin bu yönüne çok fazla değinmezler. Daha çok otonom araçlar ile keyifli bir sürüş hayalleri kurduran bu şirketler, büyük bir tehlikeye kapı aranıyor olabilir.
Bir araştırma şirketi tarafından araçların sadece %10’luk bölümünün eklendiği bir simülasyon yaratıldı. Sonuçlar gerçekten de korkunçtu. Peki sizce de bu tür araçlar kaosun önünü açabilir mi?

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araç otonom araçlar hacker

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