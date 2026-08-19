Otoyolları maviye boyamaya başladılar! Nedeni şaşırttı

Doha'da bazı otoyolları mavi renge boyanmaya başladı. Souq Waqif yakınındaki Abdullah Bin Jassim bölgesinde uygulanan proje, pilot çalışma olarak yürütülüyor. Geleneksel koyu renkli asfaltın ısıyı büyük ölçüde emmesi yerine, özel kaplamanın güneş ışınlarını ve ısıyı daha fazla yansıtması hedefleniyor.

Mavi yollarla birlikte Katar'ın özellikle sıcak dönemlerde mücadele ettiği "Kentsel Isı Adası" (Urban Heat Island-UHI) etkisinin azaltılıp azaltılamayacağı araştırılacak.

ŞEHİRLER KIRSAL BÖLGELERDEN 12 DERECE DAHA SICAK OLABİLİYOR

Dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 55'inin kentsel alanlarda yaşaması, şehirlerde yüksek binaların, yolların ve otoyolların giderek daha yoğun hale gelmesine neden oluyor.

Binalarda ve yollarda kullanılan malzemelerin yapısı nedeniyle şehirlerde geçirimsiz ve ısıyı tutabilen yüzeylerin miktarı da artıyor. Yoğun yapılaşmayla birlikte havalandırma ve hava akışının azalması, şehirlerin daha fazla ısı emmesine yol açabiliyor. Bu durum bilim dünyasında "Kentsel Isı Adası etkisi" olarak adlandırılıyor.

İklim değişikliğinin şehirlerde en fazla belgelenen etkilerinden biri olan bu olgu nedeniyle yüzey ve hava sıcaklıkları yükseliyor. Bazı durumlarda kentsel ve kırsal alanlar arasındaki sıcaklık farkının 12 dereceye kadar çıkabildiği belirtiliyor.

AŞIRI SICAKLAR SAĞLIK İÇİN DE RİSK OLUŞTURUYOR

Şehirlerde sıcaklığın yükselmesinin sonuçları yalnızca günlük yaşamda hissedilen bunaltıcı havayla sınırlı değil. Özellikle yaşlılar gibi savunmasız gruplarda sıcaklığa bağlı ölüm riskinin artabileceğine dikkat çekiliyor. Sıcaklık yükseldikçe klima kullanımının ve diğer enerji ihtiyaçlarının artması da enerji tüketiminin ve buna bağlı sera gazı emisyonlarının yükselmesine neden olabiliyor.

Hava sıcaklığının artması ve hava akışının yetersiz kalması, NOx bileşikleri ve troposferik ozon gibi kirleticilerin artması için de uygun koşullar oluşturabiliyor. Bunun sonucunda şehirlerde hava kirliliği ve sis yoğunlaşırken sağlık üzerindeki olumsuz etkiler de büyüyebiliyor.

AĞAÇLAR, YEŞİL ÇATILAR VE SU ALANLARI DA ÇÖZÜMLER ARASINDA

Kentsel Isı Adası etkisini azaltmak için kullanılan yöntemlerin başında şehirlerdeki bitki örtüsünü ve ağaçların kapladığı alanı artırmak geliyor. Ağaçlar gölge sağlarken, evapotranspirasyon yoluyla çevrenin serinlemesine de katkıda bulunuyor.

Binalarda yeşil altyapının yaygınlaştırılması da kullanılan yöntemlerden biri. Özellikle yeşil çatılar, hem binaların hem de çevrelerinin serinlemesine yardımcı olarak klima kullanımına duyulan ihtiyacı azaltabiliyor. Aynı zamanda havadaki bazı kirleticilerin ve toksinlerin tutulmasına katkıda bulunarak Kentsel Isı Adası etkisiyle mücadelede rol oynuyor. Şehir içerisindeki su alanlarının artırılması da doğal serinletme yöntemleri arasında gösteriliyor.

DOHA'NIN MAVİ YOLLARI TEST EDİLECEK

Doha'daki pilot uygulama ise geleneksel yöntemlerden oldukça farklı. Yollarda kullanılan ısı yansıtıcı mavi kaplamanın, güneşten gelen ısıyı ne ölçüde geri yansıtabildiği ve böylece çevredeki sıcaklığın azaltılmasına ne kadar katkı sağlayabileceği test edilecek.

Normal asfalt yüzeyleri güneşten gelen enerjinin önemli bölümünü emerken, özel kaplamanın ısıyı daha fazla yansıtması amaçlanıyor.

Benzer uygulamalar dünyanın farklı bölgelerinde de test edildi. Bunların en bilinen örneklerinden biri, Los Angeles'ta bazı yolların beyaz ve açık renkli, güneş yansıtıcı kaplamalarla kaplanması oldu.