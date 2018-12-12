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Otoyolun ortasında kalan köpeği böyle kurtardılar

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İLGİNÇ HABERLER  | 12.12.2018 14:26 | Son Güncelleme

Trafik İstanbul Radyo Koordinatörü Murat Kazanasmaz'ın, sosyal medyada paylaştığı bir video büyük ilgi topladı. Yol ortasında bulunan köpeği kurtaran sürücünün o anları kayda geçti.

İzleyenlerin yüreğini ısıtan görüntüde otoyolun ortasında kalan köpeği bir sürücünün kurtarması görülüyor. İBB Trafik operatörü Murat Kazanasmaz, Twitter hesabından izleyenleri içini ısıtan bir video paylaştı.

Canını hiçe sayarak otoyolun sol şeridine aracını durduran sürücü, diğer araçları da durdurarak köpeği karşıdan karşıya geçiriyor. Arkadan gelen bir sürücü ise aracını köpeğin yanında durdurarak köpeğe mama ve su veriyor. Kazanasmaz paylaştığı görüntüleri ise "İyi ki varsınız. Bir beyefendi yol ortasında kalmış köpeği güvenli bir yere götürüyor, diğer duyarlı bir araç sürücüsü durup, mama ve su veriyor. Adamsınız" notuyla paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Murat Kazanasmaz köpek kurtarma

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