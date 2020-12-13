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Otto Bariç koronavirüs nedeniyle vefat etti

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 13.12.2020 23:12 | Son Güncelleme

Bir dönem Fenerbahçe'yi de çalıştıran Hırvat teknik adam Otto Bariç, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanmasının ardından 87 yaşında hayatını kaybetti.

Otto Bariç koronavirüs nedeniyle vefat etti

Hırvatistan basınında yer alan haberlerde, Kovid-19'a yakalanarak sağlık durumunun ağırlaşmasının ardından on gün önce hastaneye kaldıran ve oksijen tedavisi uygulanan Hırvat futbol adamının, verdiği yaşam mücadelesini kaybettiği belirtildi.

Futbolculuğu döneminde Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'in Metalac ve Lokomotiv takımlarında forma giyen Bariç, teknik direktörlük kariyerine ise 1964 yılında başlamıştı.

Fenerbahçe'de 1997-98 yıllarında görev alan Bariç, kariyerinin en önemli başarılarına ise Avusturya ekipleri Rapid Wien ve Casino Salzburg takımlarında imza attı.

Rapid Wien'le 3 lig şampiyonluğu ve bir UEFA Kupa Galipleri Kupası finali, Casino Salzburg'la da iki lig şampiyonluğu ve bir UEFA Kupası finali başarılarını elde eden Otta Baric, teknik direktörlük kariyerini son yıllarında ise Avusturya, Hırvatistan ve Arnavutluk milli takımlarında görev aldı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Türkiye'de en büyük saygısızlığı gören hoca Otto Bariç olmuştur.ts-Fenerbahçe maçında sırtına yediği el büyüklüğünde taş ile yere düşmüş bu atılan taş ve yere düşmesi durumuna düşünün ki ülkenin futbol federasyon başkanı olan trabzonlu haluk ulusoy ''sanki magnumla vurdulu''diyerek kendine yakışan ama ne insanlığa ne de oturdugu makama yakışmayacak açıklamayı yapmıştı.en azından öldükten sonra Otto Bariç düzgün bir adamdı diyebiliriz de diğeri için kimse demez zaten buldular belalarını iflas ettiler birbirlerine düştüler
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