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Ousmane Dembele 15 gün sahalardan uzak kalacak

İSPANYA HABERLERİ  | 21.01.2019 15:23 | Son Güncelleme

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) lideri Barcelona'nın Fransız hücum oyuncusu Ousmane Dembele, sakatlığı nedeniyle 15 gün forma giyemeyecek.

Ousmane Dembele 15 gün sahalardan uzak kalacak

Barcelona Kulübü, La Liga'nın 20. haftasında Leganes'e karşı 3-1 kazanılan karşılaşmada sakatlanan 21 yaşındaki Dembele'nin sol ayak bileğinde burkulma tespit edildiğini duyurdu.

DEMBELE İLE 1 GÜN

Genç futbolcunun 15 gün sonra takımla çalışmalara başlayabileceği açıklandı. Bu sezon Barcelona'da 27 maça çıkan Dembele, 13 gol attı.


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