Ousmane Dembele 15 gün sahalardan uzak kalacak

Barcelona Kul\u00fcb\u00fc, La Liga'n\u0131n 20. haftas\u0131nda Leganes'e kar\u015f\u0131 3-1 kazan\u0131lan kar\u015f\u0131la\u015fmada sakatlanan 21 ya\u015f\u0131ndaki Dembele'nin sol ayak bile\u011finde burkulma tespit edildi\u011fini duyurdu.\nDEMBELE \u0130LE 1 G\u00dcN\n\nGen\u00e7 futbolcunun 15 g\u00fcn sonra tak\u0131mla \u00e7al\u0131\u015fmalara ba\u015flayabilece\u011fi a\u00e7\u0131kland\u0131. Bu sezon Barcelona'da 27 ma\u00e7a \u00e7\u0131kan Dembele, 13 gol att\u0131.\nPARTNEREski e\u015fe 3 g\u00fcnl\u00fck hapisBarcelona hata yapmad\u0131Haftan\u0131n ma\u00e7\u0131 Real Madrid'in
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