Ousmane Dembele'den Barcelona'ya kötü haber

Fransa Milli Takımı ile EURO 2020'ye giden ancak turnuva esnasında sakatlanarak kadrodan çıkarılan 24 yaşındaki futbolcu ameliyat oldu.

Barcelona Kulübü, Ousmane Dembele'nin sağ dizinden başarılı bir operasyon geçirdiğini ve oyuncunun yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalacağını duyurdu. Dembele'nin Kasım ayında futbola geri dönmesi bekleniyor.

Barcelona'nın 2017 yazında Borussia Dortmund'dan 135 milyon euro karşılığında transfer ettiği Dembele üst üste yaşadığı uzun süreli sakatlıklarla dikkat çekiyordu.

2017-18 sezonunda yaklaşık 4 ay sahalardan uzak kalan Dembele, 2018-19 sezonunda 3 ay, 2019-20 sezonunda ise yaklaşık tüm sezon sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalmıştı.

