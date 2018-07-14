SPOR

Ousmane Ndiaye, Osmanlıspor'da

OSMANLISPOR HABERLERİ  | 14.07.2018 21:33 | Son Güncelleme

Spor Toto 1. Lig ekibi Osmanlıspor, geçen sezon Gençlerbirliği'nde forma giyen Ousmane Ndiaye'yi transfer etti.

Ousmane Ndiaye, Osmanlıspor'da

Başkent temsilcisinden yapılan açıklamada, geçen sezon Gençlerbirliği forması giyen 27 yaşındaki Senegalli futbolcuyla bir yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Senegalli savunma oyuncusunun, Osmanlıspor'un Bolu'daki kampına katılan ve ilk antrenmanına çıktığı kaydedildi.

Öte yandan 14 gündür Bolu'da çalışmalarını sürdüren başkent ekibi, yarın ilk etap kamp çalışmasını tamamlayacak.

Daha sonra 3 gün izin yapacak olan Osmanlısporlu futbolcular, Bolu'da toplanacak ve ikinci etap kamp çalışmasını 29 Temmuz'a kadar burada sürdürecek.

PARTNERSanat camiası verdiği destek için utanacak mı?Sanat camiası verdiği destek için utanacak mı?
Osmanlısporlu Caner Arıcı gözaltına alındı!Osmanlısporlu Caner Arıcı gözaltına alındı!
Serdar Gürler'e Alaves'ten teklif!Serdar Gürler'e Alaves'ten teklif!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ousmane Ndiaye Osmanlıspor Gençlerbirliği

En Çok Okunan Haberler

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Eski İçişleri Bakanı'ndan çarpıcı iddia: AK Parti Adnan Oktar operasyonundan rahatsız

Sakarya'da 15 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan babanın davasında kızı konuştukça salon buz kesti!

Sakarya'da 15 yaşındaki öz kızına cinsel istismarda bulunan babanın davasında kızı konuştukça salon buz kesti!

Cenk Tosun maça damga vurdu!

Cenk Tosun maça damga vurdu!

Ferdi Kadıoğlu resmen Fenerbahçe'de (Ferdi Kadıoğlu kimdir?)

Ferdi Kadıoğlu resmen Fenerbahçe'de (Ferdi Kadıoğlu kimdir?)

Dünya bu transferi konuşuyor

Dünya bu transferi konuşuyor

Fenerbahçe, Max Meyer'i İstanbul'a getiriyor!

Fenerbahçe, Max Meyer'i İstanbul'a getiriyor!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ousmane Ndiaye, Osmanlıspor'da

Ousmane Ndiaye, Osmanlıspor'da

Osmanlısporlu Caner Arıcı gözaltına alındı!

Osmanlısporlu Caner Arıcı gözaltına alındı!

Serdar Gürler'e Alaves'ten teklif!

Serdar Gürler'e Alaves'ten teklif!

Serdar Gürler yurt dışından iki transfer teklifi aldığını açıkladı!

Serdar Gürler yurt dışından iki transfer teklifi aldığını açıkladı!

Mustafa Reşit Akçay Osmanlıspor'la 3 yıllık sözleşme imzaladı!

Mustafa Reşit Akçay Osmanlıspor'la 3 yıllık sözleşme imzaladı!

Osmanlıspor, Mustafa Reşit Akçay'la anlaştı

Osmanlıspor, Mustafa Reşit Akçay'la anlaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.