MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Outlander, 7. sezon onayını şimdiden aldı

Outlander, 7. sezon onayını şimdiden aldı

16.03.2021 07:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Outlander, 7. sezon onayını şimdiden aldı

Başrollerini Caitriona Balfe, Sam Heughan, Sophie Skelton ve Richard Rankin’in üstlendiği Outlander dizisi şimdiden 7. sezon onayını aldı. Dizinin altıncı sezonu henüz yapım aşamasında.

ABD'nin premium kablolu kanallarından Starz'da ekrana gelen Outlander, Diana Gabaldon’un kaleme aldığı roman serisinden uyarlanıyor. Her sezonu serinin bir romanını konu alan dizide 7. sezon, serinin yedinci kitabı "An Echo in the Bone"dan uyarlanacak ve 12 bölümden oluşacak.

a69510682d8cf35d40c73d32332acf6a13044cf6a13326649b419a58c0e3616c3

OUTLANDER 6. SEZON HENÜZ YAPIM AŞAMASINDA

Salgın nedeniyle ertelenen altıncı sezon ise hali hazırda yapım aşamasında. Dizinin başrollerini Caitriona Balfe, Sam Heughan, Sophie Skelton ve Richard Rankin üstleniyor. Matthew B. Roberts showrunner olarak görev alıyor ve yapımını Tall Ship Productions, Left Bank Pictures, Story Mining & Supply Company, Sony Pictures Television üstleniyor. Ronald D. Moore yürütücü yapımcı olarak yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Gençlik fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Bakın hangi ünlüye benzettiler Gençlik fotoğrafını paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Bakın hangi ünlüye benzettiler
Yasak Elma'da şoke eden değişim! Yeni dönem böyle başlıyorYasak Elma'da şoke eden değişim! Yeni dönem böyle başlıyor
İmam nikahlı eşini babasının nüfusuna...İmam nikahlı eşini babasının nüfusuna...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

'Sanal cinsel ilişki' pozu olay oldu

'Sanal cinsel ilişki' pozu olay oldu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Hülya Avşar'ın cinsel yönelimi şaşırttı! İlk kez açıkladı

Hülya Avşar'ın cinsel yönelimi şaşırttı! İlk kez açıkladı

Neden otomobil almadığını açıkladı! Şaşırtan gerekçe...

Neden otomobil almadığını açıkladı! Şaşırtan gerekçe...

Plajda aşka geldiler

Plajda aşka geldiler

Diğer Haberler

Yasak Elma 103. yeni bölümde 5 yıllık zaman atlaması yaşanacak! Yasak Elma'da Hasan Ali ve Şahika'nın şoke eden değişimi!

Yasak Elma'da şoke eden değişim! Yeni dönem böyle başlıyor

Çukur 120. son bölüm final sahnesi! Çukur'da son savaş başladı! Cumali ve Yamaç, amcaları Cumali'ye ilk darbeyi vurdu!

Çukur'da final öncesi son savaş böyle başladı

Alev Alev 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Alev Alev'de Çelebi'den Cemre'ye şok sözler

Alev Alev'de Cemre'ye şok tehdit!

Son Yaz 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Son Yaz'da Akgün'e cinayet suçlaması!

Son Yaz dizisinde sürpriz gelişme!

Menajerimi Ara dizisi bitiyor mu? Menajerimi Ara ne zaman final yapacak?

Sevilen dizi için final kararı!

Masumlar Apartmanı'nda Safiye ve İnci, Naci'nin peşine düşüyor! Masumlar Apartmanı 26. yeni bölümde neler olacak?

Masumlar Apartmanı'nda Safiye ve İnci sürprizi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.