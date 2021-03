Outlander, 7. sezon onayını şimdiden aldı

ABD'nin premium kablolu kanallarından Starz'da ekrana gelen Outlander, Diana Gabaldon’un kaleme aldığı roman serisinden uyarlanıyor. Her sezonu serinin bir romanını konu alan dizide 7. sezon, serinin yedinci kitabı "An Echo in the Bone"dan uyarlanacak ve 12 bölümden oluşacak.

OUTLANDER 6. SEZON HENÜZ YAPIM AŞAMASINDA

Salgın nedeniyle ertelenen altıncı sezon ise hali hazırda yapım aşamasında. Dizinin başrollerini Caitriona Balfe, Sam Heughan, Sophie Skelton ve Richard Rankin üstleniyor. Matthew B. Roberts showrunner olarak görev alıyor ve yapımını Tall Ship Productions, Left Bank Pictures, Story Mining & Supply Company, Sony Pictures Television üstleniyor. Ronald D. Moore yürütücü yapımcı olarak yer alıyor.