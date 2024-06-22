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  4. Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan o fiyatlara isyan etti! "Fiyatlar orada daha uygundu"

Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan o fiyatlara isyan etti! "Fiyatlar orada daha uygundu"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
22.06.2024 09:51
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2016 yılında vefat eden sanatçı Oya Aydoğan’ın oğlu Gurur Aydoğan, sosyal medya paylaşımları sık sık gündeme geliyor. Aydoğan, bu kez yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Türkiye'de tatil yapmanın maliyetli olduğunu söyleyen ünlü isim, "Tatil için Yunanistan'a gittim. Fiyatlar çok daha uygundu" dedi.

Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan o fiyatlara isyan etti! "Fiyatlar orada daha uygundu"

Usta oyuncu Oya Aydoğan'ın oğlu Gurur Aydoğan sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Aydoğan, bu kez son açıklamalarıyla gündeme geldi. Ünlü isim tatil fiyatları hakkında konuştu.

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"KARŞILIĞINI DAHA İYİ ALIYORSUN"

MuhabirOnline'da yer alan habere göre, Yunanistan'a tatile giden Aydoğan, "Fiyatlar orada çok daha uygundu. Hem karşılığını daha iyi alıyorsun hem de daha sakin oluyor. Fiyatlar çok uygun. Benim de tercihim artık ülkemiz değil başka ülkeler. Bizim otellerimiz, yiyeceğimiz ve içeceğimiz daha pahalı..." ifadelerini kullandı.

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Oya Aydoğan'ın ölüm yıl dönümünde oğlu Gurur Aydoğan geçtiğimiz günlerde yürekleri sızlatan bir paylaşım yapmıştı.

Paylaşımında ise ''Güzel annem sensiz 8 yıl.. İyi sen, şükür ki sen. Son anıma kadar hep aklımdasın...'' notunu düşmüştü.

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Oya Aydoğan
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