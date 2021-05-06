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  4. Öykü Çelik-İsmail Berhan çifti ayrıldı! Öykü Çelik sosyal medyadan açıkladı

Öykü Çelik-İsmail Berhan çifti ayrıldı! Öykü Çelik sosyal medyadan açıkladı

06.05.2021 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevgilisi İsmail Berhan ile evlilik hazırlığında olan Öykü Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla ayrıldıklarını söyledi. Çelik paylaşımında, "Basın mensuplarından hassasiyet rica ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Öykü Çelik-İsmail Berhan çifti ayrıldı! Öykü Çelik sosyal medyadan açıkladı

Ünlü oyuncu Öykü Çelik, Survivor 2021 yarışmasından geçen haftalarda elenmişti. Survivor yarışmasından döndükten sonra sevgilisi İsmail Berhan tarafından evlilik teklifi alan Öykü Çelik, şimdilerde düğün hazırlıklarıyla uğraştığını dile getirmişti. Öykü Çelik yaptığı açıklamada İsmail Berhan ile ayrıldıklarını duyurdu.

"SAYGI ÇERÇEVESİNDE İLİŞKİMİZİ BİTİRDİK"

Evlillik arefesindeki Çelik, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla herkesi şok etti. Çelik, "İsmail Berhan Perinçekli ile söz konusu olan ilişkimiz karşılıklı anlayış ve saygı çerçevesi içerisinden bitmiş bulunmaktadır. Sevgili basın mensubu arkadaşlardan ilişkide olduğumuz dönemdeki gibi ayrılığımıza karşı da hassasiyeti göstermelerini rica ediyorum. Sevgiler" açıklamasıyla ilişkisinin bittiğini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
survivor Öykü Çelik
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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Vah Vah ne üzüldüm sevgili basın danışmanı arkadaşlar yarından itibaren zengin evli bekar farketmez erkeklerin haberini yapar mısınız

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