Öykü Çelik sevgilisinin milyonluk aracıyla kuaförde

Yaptığı 'mini etek' açıklamasıyla tepki çeken oyuncu Öykü Çelik, önceki gün Bebek'teki bir kuafördeydi. Son günlerde Survivor 2021 kadrosunda olduğu konuşulan Çelik saçlarına yaptırdığı bakımın ardından kuaförden ayrıldı. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Çelik sessizliğini korudu.

Öykü Çelik'in, kameraların kapanmasının ardından, "Özür dilerim arkadaşlar, konuşmak istemiyorum" demesi dikkat çekti.

Oyuncu, sevgilisi İsmail Berhan'ın kendisi için tahsis ettiği milyonluk araç ile kuaförden ayrıldı.

AŞKINI İLAN ETTİ

33 yaşındaki Öykü Çelik, yeni sevgilisini Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurmuştu.

Çelik, bir süredir adının aşk dedikodularına karıştığı iş insanı İsmail Berhan ile birlikteliğini doğrulamıştı. Oyuncu, sosyal medya hesabından bir arkadaşının yayınladığı fotoğrafı kendi sayfasında paylaşmıştı.

