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Öykü Çelik sevgilisinin milyonluk aracıyla kuaförde

10.12.2020 10:19 | Son Güncelleme:
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Öykü Çelik sevgilisinin milyonluk aracıyla kuaförde

Son günlerde Survivor'a katılacağı iddiasıyla gündemde olan oyuncu Öykü Çelik Bebek'te görüntülendi. Çelik iş insanı sevgilisi İsmail Berhan'ın kendisi için tahsis ettiği milyonluk araç ile dikkat çekti.

Yaptığı 'mini etek' açıklamasıyla tepki çeken oyuncu Öykü Çelik, önceki gün Bebek'teki bir kuafördeydi. Son günlerde Survivor 2021 kadrosunda olduğu konuşulan Çelik saçlarına yaptırdığı bakımın ardından kuaförden ayrıldı. Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Çelik sessizliğini korudu.

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Öykü Çelik'in, kameraların kapanmasının ardından, "Özür dilerim arkadaşlar, konuşmak istemiyorum" demesi dikkat çekti.

Mini etek tartışmasıyla olay olan Öykü Çelik Survivor kadrosunda mı? Öykü Çelik kimdir? Öykü Çelik kaç yaşında, nereli?Mini etek tartışmasıyla olay olan Öykü Çelik Survivor kadrosunda mı? Öykü Çelik kimdir? Öykü Çelik kaç yaşında, nereli?

Oyuncu, sevgilisi İsmail Berhan'ın kendisi için tahsis ettiği milyonluk araç ile kuaförden ayrıldı.

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AŞKINI İLAN ETTİ

33 yaşındaki Öykü Çelik, yeni sevgilisini Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla duyurmuştu.

Çelik, bir süredir adının aşk dedikodularına karıştığı iş insanı İsmail Berhan ile birlikteliğini doğrulamıştı. Oyuncu, sosyal medya hesabından bir arkadaşının yayınladığı fotoğrafı kendi sayfasında paylaşmıştı.

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