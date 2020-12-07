Mini etek tartışmasıyla olay olan Öykü Çelik Survivor kadrosunda mı? Öykü Çelik kimdir? Öykü Çelik kaç yaşında, nereli?

Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Öykü Çelik etek çıkışıyla gündeme gelmişti. Katıldığı bir programda söylediği “Ben Karadenizliyim. K.çına kadar mini etek giymiş okula gitmiş kızla benim kültürüm aynı olur mu? Ben diz altında etekle büyümüş kızım.” sözleriyle tartışma yaratan Çelik, bu kez Survivor 2021’nin ikinci yarışmacısı olacağı iddialarıyla gündemde. Bu nedenle çok sayıda insan tarafından ünlü isimle ilgili araştırmalar yapılıyor.

SURVİVOR 2021’DE YARIŞMACI OLACAĞI İDDİASI

Ünlü televizyoncu Ilıcalı, önceki günlerde ünlü oyuncu Cemal Hünal’ın fotoğrafını paylaşarak altına “Issız adam, ıssız ada” notuyla paylaşmıştı. Böylece Survivor 2021’in ilk yarışmacısının Cemal Hünal olacağı öğrenilmişti. Son olarak sosyal medyada Öykü Çelik Survivor 2021’in yeni sezonda ikinci yarışmacısı olacağı iddiaları ile konuşuluyor. Henüz Öykü Çelik veya Acun Ilıcalı tarafından resmi bir açıklama yapılmamış olsa da ortaya atılan iddialar kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. Şimdi taraflardan konuyla ilgili yapılacak olan açıklamalar bekleniyor. Peki, son dönemdeki çıkışlarıyla konuşulan Öykü Çelik kaç yaşında, nereli? İşte ünlü oyuncunun hakkında tüm merak edilenler...