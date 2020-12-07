MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Mini etek tartışmasıyla olay olan Öykü Çelik Survivor kadrosunda mı? Öykü Çelik kimdir? Öykü Çelik kaç yaşında, nereli?

Mini etek tartışmasıyla olay olan Öykü Çelik Survivor kadrosunda mı? Öykü Çelik kimdir? Öykü Çelik kaç yaşında, nereli?

07.12.2020 10:33 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Mini etek tartışmasıyla olay olan Öykü Çelik Survivor kadrosunda mı? Öykü Çelik kimdir? Öykü Çelik kaç yaşında, nereli?

Sosyal medyada dolaşan iddialara göre; geçtiğimiz günlerde mini etek tartışması ile gündeme gelen ünlü oyuncu Öykü Çelik’in Survivor 2021 kadrosunda. Peki, Öykü Çelik kimdir? Öykü Çelik kaç yaşında? Öykü Çelik nereli? İşte detaylar…

Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Öykü Çelik etek çıkışıyla gündeme gelmişti. Katıldığı bir programda söylediği “Ben Karadenizliyim. K.çına kadar mini etek giymiş okula gitmiş kızla benim kültürüm aynı olur mu? Ben diz altında etekle büyümüş kızım.” sözleriyle tartışma yaratan Çelik, bu kez Survivor 2021’nin ikinci yarışmacısı olacağı iddialarıyla gündemde. Bu nedenle çok sayıda insan tarafından ünlü isimle ilgili araştırmalar yapılıyor.

Survivor 2021'in ilk yarışmacısı Cemal Hünal oldu! Cemal Hünal kimdir?Survivor 2021'in ilk yarışmacısı Cemal Hünal oldu! Cemal Hünal kimdir?

SURVİVOR 2021’DE YARIŞMACI OLACAĞI İDDİASI

Ünlü televizyoncu Ilıcalı, önceki günlerde ünlü oyuncu Cemal Hünal’ın fotoğrafını paylaşarak altına “Issız adam, ıssız ada” notuyla paylaşmıştı. Böylece Survivor 2021’in ilk yarışmacısının Cemal Hünal olacağı öğrenilmişti. Son olarak sosyal medyada Öykü Çelik Survivor 2021’in yeni sezonda ikinci yarışmacısı olacağı iddiaları ile konuşuluyor. Henüz Öykü Çelik veya Acun Ilıcalı tarafından resmi bir açıklama yapılmamış olsa da ortaya atılan iddialar kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. Şimdi taraflardan konuyla ilgili yapılacak olan açıklamalar bekleniyor. Peki, son dönemdeki çıkışlarıyla konuşulan Öykü Çelik kaç yaşında, nereli? İşte ünlü oyuncunun hakkında tüm merak edilenler...

Partiden partiye koşan Öykü Çelik: 'K.çına kadar mini etek giymiş kızla...'Partiden partiye koşan Öykü Çelik: 'K.çına kadar mini etek giymiş kızla...'

ÖYKÜ ÇELİK KİMDİR?

13 Temmuz 1987 İstanbul doğumlu olan Çelik, yaş olarak şu anda 33 yaşında. Sinema ve dizi oyuncusu olan ünlü isim röportajlarında Trabzon Lisesi’nden mezun olduğunu ve Karadenizli olduğunu belirtiyor. Ünlü oyuncunun rol aldığı yapımlar da merak ediliyor. Öykü Çelik oynadığı diziler ile kısa sürede büyük kitleler tarafından tanınmayı başarmış bir isim.

Öykü Çelik dizileri arasında Akasya Durağı, Kasaba, Gönülçelen, Nuri, Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam, Benim için Üzülme, Ağlatan Dans, Yeşil Deniz, Poyraz Karayel, Darbe, Hayat Sevince Güzel, Savaşçı, Diriliş Ertuğrul ve Şeref Sözü yer alıyor. Ünlü ismin rol aldığı filmler arasında ise Cin Geçidi, Kanımdaki Barut, Mahpeyker Kösem Sultan, Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda ve Kapan bulunuyor. Öykü Çelik eski eşi Ahmet Murat Çakan ise 2014 yılında dünya evine girdi ve çift 2015 yılında yollarını ayırdı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Kiralık katil tuttuğu iddiasıyla olay olmuştu! 'Fuhuş damgası...'Kiralık katil tuttuğu iddiasıyla olay olmuştu! 'Fuhuş damgası...'
Yıllar sonra ekranlara çıktı!Yıllar sonra ekranlara çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 2 yorum
su gibi...
Bu kıyafetle bunu dedin,bizde yedik.REKLAMLAR!!!

En Çok Okunan Haberler

MasterChef'te veda eden isim belli oldu!

MasterChef'te veda eden isim belli oldu!

DSÖ'den Türkiye ve koronavirüs açıklaması

DSÖ'den Türkiye ve koronavirüs açıklaması

''Hoca kırmızı verdin, yetmiyor mu?''

''Hoca kırmızı verdin, yetmiyor mu?''

Ekiplerin yanına giderek itiraf etti: Amcamı öldürdüm

Ekiplerin yanına giderek itiraf etti: Amcamı öldürdüm

MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur'un yeni adresi belli oldu!

MasterChef'ten diskalifiye edilen Uğur'un yeni adresi belli oldu!

Ambulanstan inip oraya gittiler! Gözyaşları içinde izledi

Ambulanstan inip oraya gittiler! Gözyaşları içinde izledi

İlginizi Çekebilir

Öpüşme ifşasından sonra şok üstüne şok!

Öpüşme ifşasından sonra şok üstüne şok!

Survivor 2021'in ilk yarışmacısı belli oldu

Survivor 2021'in ilk yarışmacısı belli oldu

Aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

Sisi lakaplı Seyhan Soylu cezaevinde! O karara uymamıştı

'50 yaşında ama yetim bir sokak çocuğuyum'

'50 yaşında ama yetim bir sokak çocuğuyum'

Bekaret itirafı yine gündemde! Ünlü isimden bomba yorum

Bekaret itirafı yine gündemde! Ünlü isimden bomba yorum

Diğer Haberler

Cardi B., tül elbisesiyle kıvrımlarını sergiledi

Tül elbise giyip arkasını döndü! Pozları olay oldu

Serenay Sarıkaya'nın taytlı pozu olay oldu! 'Ayrılık yaradı'

Taytlı pozu olay oldu! 'Ayrılık yaradı'

Emre Aşık'ı öldürmek için kiralık katil tuttuğu iddia edilen Yağmur Sarnıç'tan affetme şartları

Kiralık katil tuttuğu iddiasıyla olay olmuştu! 'Fuhuş damgası...'

Seda Akgül ekranlara geri dönüyor! İşte yeni adresi

Kararını verdi! O programla dönüyor

The Undoing dizisinin yıldızı Matilda De Angelis anoreksiyayla savaşmış! Son pozu olay oldu

İtirafıyla olay olduktan sonra paylaştı! 'Her şey seksi'

Damla Ersubaşı yeni pozlarını paylaştı! Yüzündeki değişim olay oldu

Yüzündeki değişimle olay oldu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.