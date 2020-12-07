Mini etek tartışmasıyla olay olan Öykü Çelik Survivor kadrosunda mı? Öykü Çelik kimdir? Öykü Çelik kaç yaşında, nereli?

Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Öykü Çelik etek çıkışıyla gündeme gelmişti. Katıldığı bir programda söylediği “Ben Karadenizliyim. K.çına kadar mini etek giymiş okula gitmiş kızla benim kültürüm aynı olur mu? Ben diz altında etekle büyümüş kızım.” sözleriyle tartışma yaratan Çelik, bu kez Survivor 2021’nin ikinci yarışmacısı olacağı iddialarıyla gündemde. Bu nedenle çok sayıda insan tarafından ünlü isimle ilgili araştırmalar yapılıyor.
Ünlü televizyoncu Ilıcalı, önceki günlerde ünlü oyuncu Cemal Hünal’ın fotoğrafını paylaşarak altına “Issız adam, ıssız ada” notuyla paylaşmıştı. Böylece Survivor 2021’in ilk yarışmacısının Cemal Hünal olacağı öğrenilmişti. Son olarak sosyal medyada Öykü Çelik Survivor 2021’in yeni sezonda ikinci yarışmacısı olacağı iddiaları ile konuşuluyor. Henüz Öykü Çelik veya Acun Ilıcalı tarafından resmi bir açıklama yapılmamış olsa da ortaya atılan iddialar kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşti. Şimdi taraflardan konuyla ilgili yapılacak olan açıklamalar bekleniyor. Peki, son dönemdeki çıkışlarıyla konuşulan Öykü Çelik kaç yaşında, nereli? İşte ünlü oyuncunun hakkında tüm merak edilenler...
13 Temmuz 1987 İstanbul doğumlu olan Çelik, yaş olarak şu anda 33 yaşında. Sinema ve dizi oyuncusu olan ünlü isim röportajlarında Trabzon Lisesi’nden mezun olduğunu ve Karadenizli olduğunu belirtiyor. Ünlü oyuncunun rol aldığı yapımlar da merak ediliyor. Öykü Çelik oynadığı diziler ile kısa sürede büyük kitleler tarafından tanınmayı başarmış bir isim.
Öykü Çelik dizileri arasında Akasya Durağı, Kasaba, Gönülçelen, Nuri, Bir Zamanlar Osmanlı: Kıyam, Benim için Üzülme, Ağlatan Dans, Yeşil Deniz, Poyraz Karayel, Darbe, Hayat Sevince Güzel, Savaşçı, Diriliş Ertuğrul ve Şeref Sözü yer alıyor. Ünlü ismin rol aldığı filmler arasında ise Cin Geçidi, Kanımdaki Barut, Mahpeyker Kösem Sultan, Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda ve Kapan bulunuyor. Öykü Çelik eski eşi Ahmet Murat Çakan ise 2014 yılında dünya evine girdi ve çift 2015 yılında yollarını ayırdı.
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