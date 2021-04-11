Geçtiğimiz haftalarda Survivor 2021’e veda eden Öykü Çelik, Survivor Panorama programına katıldı. Öykü Çelik Survivor’dan neden elendiğini açıkladı. Ayrıca ailesinin sürprizini de söyledi.

ÖYKÜ ÇELİK, NEDEN SURVİVOR’DAN ELENDİ?

Öykü Çelik neden elendiğine dair; Survivor'da takım arkadaşlarının belli bir taktikle ilerlediğini, takım arkadaşlarından kimsenin kendisinin eleneceğini düşünmemiş olmadığına söyledi.

"Öykü zaten elenmez" mantığı ile hareket edildiğinden dolayı kendisinin yandığını açıkladı. Öykü Çelik, yarışmadan elendikten sonra ailesinin kendisine teselli ikramiyesi olarak pasta kestiklerini ve pastanın üzerine de Acun Ilıcalı’nın elenme akşamı “Gönüllerin şampiyonusun” cümlesini yazdıklarını söyledi.

