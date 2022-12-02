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Öykü Karayel'in eski aşkını görenler şaştı kaldı! O da çok ünlü çıktı

02.12.2022 23:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Kaderimin Oyunu dizisinde 'Asiye' rolüyle karşımıza çıkan Öykü Karayel şarkıcı Can Bonomo ile evliliğini sürdürüyor. Başarılı oyuncunun özel hayatı merak ediliyor. Öykü Karayel'in eski sevgilisi Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinin yıldızı olan ünlü bir oyuncuymuş.

Öykü Karayel'in eski aşkını görenler şaştı kaldı! O da çok ünlü çıktı

Kuzey Güney, Kalp Atışı, Bir Başkadır gibi dizilerle adından söz ettiren Öykü Karayel son olarak Kaderimin Oyunu'nda Akın Akınözü ile başrolü paylaşmıştı. Bir erkek annesi olan Öykü Karayel 2018 yılında şarkıcı Can Bonomo ile dünyaevine girmişti.

ESKİ SEVGİLİSİ ÇOK ÜNLÜ ÇIKTI

Öykü Karayel kendi gibi oyuncu olan Bartu Küçükçağlayan ile olan ilişkisi biliniyordu.

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Öykü Karayel, Küçükçağlayan'dan ayrılmasının ardından Barbaroslar: Akdeniz'in Kılıcı dizisinde Hızır Reis karakterine hayat veren Ulaş Tuna Astepe ile kısa bir birliktelik yaşadı.

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Çiftin neden ayrıldığına dair bir bilgi bulunmuyor.

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