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Öykü Serter'den dikkat çeken pozlar

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 19.07.2019 09:32 | Son Güncelleme

Bir süredir ortalarda görünmeyen sunucu Öykü Serter, sosyal medyada paylaştığı mayoları pozları ile tüm dikkatleri üzerine topladı.

Öykü Serter'den dikkat çeken pozlar

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan sunucu Öykü Serter, Instagram fotoğrafları ile tüm dikkatleri üzerine topladı.

Serter, mayolu pozlarını paylaşarak takipçilerinin takdirini kazandı.

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Fit vücudu ile dikkat çeken Serter, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Serter, şu sıralar beach club'larda DJ olarak sahneye çıkıyor.

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Öykü Serter Öykü Serter instagram

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