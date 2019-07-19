Öykü Serter'den dikkat çeken pozlar

Uzun süredir ekranlardan uzak kalan sunucu Öykü Serter, Instagram fotoğrafları ile tüm dikkatleri üzerine topladı.
Serter, mayolu pozlarını paylaşarak takipçilerinin takdirini kazandı.
Fit vücudu ile dikkat çeken Serter, kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Serter, şu sıralar beach club'larda DJ olarak sahneye çıkıyor.
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