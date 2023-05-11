Öykü Serter'den Muharrem İnce'ye sert sözler! "O boğazına yapışan gıcık neyse..."

14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayı olan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce seçime günler kala flaş bir karar aldı.

Muharrem İnce açıklama yaparak "Bunu memleketim için yapıyorum. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın. Yoksa seçim sabahı bütün suçu bize atacaklar. Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum" deyince gündeme bomba gibi düştü.

Sunucu Öykü Serter ise bu açıklama sonrası İnce'ye sert çıktı. Öykü Serter paylaşımında şunları yazdı:

"İlgi budalası tatak o boğazına yapışan gıcık neyse sen de o’sun. Yutamadığın takılır tabii… Millet ittifakının bahanesi kalmamışmış; sanki de Pirom’a desteğini açıkladı. Şu düşkün halinde bile kin küpü. Rahat olasın, zaten bahane değildin, düşün ki onu bile olamadın."



