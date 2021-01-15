Öykü Serter hakkında soruşturma açıldı! Tepkisi olay oldu

Öykü Serter, 30 Ekim'de meydana gelen İzmir depreminden sonra sosyal medya bazı paylaşımlar yapmış ve devlet adamlarını eleştirmişti.

İddialara göre Öykü Serter'in açıklamalarından sonra bir kişi ünlü sunucuyu şikayet etti. Paylaştığı mesajlarla halkı kin ve düşmanlığa sevk ettiği iddia edilen ünlü sunucu hakkında soruşturma açıldı.

Hakkında çıkan haberlerin ardından sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaşım yapan Öykü Serter, "Şereftir" açıklamasını yaptı. Serter'in bu paylaşımına beğeni yağdı.

