Öykü Serter kimdir, kaç yaşındadır? Kısmetse Olur sunucusu Öykü Serter nereli, hiç evlendi mi? Evli biriyle aşk yaşadım itirafı çok konuşulmuştu!

Kısmetse Olur Aşkın Gücü ilk bölümleriyle izleyicisinin karşısına çıkmaya başladı. YouTube üzerinden yayınlanan efsane programın sunculuğunu ise Öykü Serter üstleniyor. Ünlü sunucuyu ekranda görenlerin aklına ise Serter'in bir döneme damga vuran açıklaması geldi. Öykü Serter, Armağan Çağlayan'ın YouTube üzerinden yayınladığı Gör Beni programına konuk olmuş ve evli biriyle aşk yaşadığını itiraf etmişti. İşte Öykü Serter hakkında tüm merak edilenler...

ÖYKÜ SERTER KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Öykü Serter, 26 Şubat 1975 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Yeminli Mali Müşavir Baba ve Ev Hanımı bir annenin çocuğudur. Ankara TED Koleji'nden mezun olduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı bölümünü tamamlamıştır. Galatasaray Üniversitesi Radyo TV bölümünde yüksek lisans eğitimini bitirmiş olup, halen Bahçeşehir Üniversitesi'nde doktora eğitimine devam etmektedir.

Bunların yanında Los Angeles'ta oyunculuk eğitimi alan sunucu, başarısını okumayı ve öğrenmeyi çok sevmesine bağlamaktadır.

Öykü Serter, sunuculuğu yanında profesyonel olarak yüzme sporu ile ilgilenmektedir. Kurbağalama branşında çok sayıda madalya kazanmıştır.

Yaşına rağmen kaybolmayan güzelliğini ve kaslı vücudunu sabah akşam yüzmeye borçlu olduğunu belirtmiştir. Öykü Serter, 1.67 boyunda ve 47 kilodur. İBS (İrritabl Bağırsak Sendromu) hastası olduğu için diyetisyenlerce hazırlanmış özel bir diyetle beslenmektedir. Bir röportajında zayıflığının nedeninin bu hastalık olduğunu belirtmiştir.

Öykü Serter medya kariyerine Capital Radio'da DJ olarak başlamıştır. Daha sonra Number 1 Fm'de çalışmış, Cine 5'te yayınlanan 5 te 5 programında VJ olarak görev almıştır. Biri Bizi Gözetliyor programlarının değişmez sunucusu olmuştur. Aynı zamanda Akademi Türkiye, Anadolu Rüzgarı programlarının da sunucusudur. B.U.M isimli yarışmayı Ragga Oktay ile birlikte hazırlamıştır. Başarılı sunuculuk kariyer listesine Star Akademi, Master Chief Türkiye, Rising Star Türkiye, Anadolu Ateşi isimli programları da eklemiştir.

2015 yılında TV8 kanalında başlayan ve Öykü Serter’in sunuculuğunu yaptığı “Bu Tarz Benim” adlı yarışma programında Nur Yerlitaş, Uğurkan Erez, İvana Sert ve Kemal Doğulu ile birlikte jüri görevi yapmış ve bu program ile “En İyi Sunucu Kristal Fare” ödülünü kazanmıştır. Yine aynı yıl “En İyi Kadın Sunucu Altın Kelebek Ödülü” ile başarısını taçlandırmıştır. Ödüllü sunucu 2016 yılında da “En Başarılı TV Sunucusu” olarak “İTÜ EMÖS Başarı Ödülü” almıştır.

Tüm bu sunuculuk kariyerinin yanı sıra İşler Güçler, Ah bir Polis Olsam, İstanbul Şahidim Olsa isimli dizilerde oyuncu olarak karşımıza çıkmıştır.

Öykü Serter özel hayatında uzun ilişkileri ile gündeme gelmiş, 1999 – 2005 yılları arasında Kargo Grubu'nun vokalisti Koray Candemir'le birlikte olmuştur. Koray Candemir'den sonra Senkron TV'nin sahibi Levent Altınay ile ismi gündeme gelmiştir. Magazin basını tarafından Kemal Doğulu ve Ümit Oruç'la görüntülenen Öykü Serter açıklamalarında uzun zamandır hayatında kimse olmadığını belirtmiştir.

