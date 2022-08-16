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Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin Aylin'i Farah Zeynep Abdullah adeta şov yaptı! Bikinili pozuyla nefes kesti

16.08.2022 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Farah Zeynep Abdullah seneler önce sona eren Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde canlandırdığı Aylin karakteri ile akıllara kazındı. Son olarak Masumlar Apartmanı, Bergen gibi yapımlarla göz önüne gelen Abdullah, sosyal medya pozuyla nefes kesti.

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin Aylin'i Farah Zeynep Abdullah adeta şov yaptı! Bikinili pozuyla nefes kesti

Ekranların tanınan simalarından biri olan Farah Zeynep Abdullah oyuncu kimliğiyle biliniyor. Sosyal medyada 1.6 milyon kişi tarafından takip edilen Farah Zeynep Abdullah son pozuyla olay oldu.

BİKİNİLİ POZUYLA NEFES KESTİ

Farah Zeynep Abdullah bikinili pozuyla adeta nefes kesti. Denizde yatarken bikinili poz veren Farah Zeynep Abdullah'a beğeni yağdı.

Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin Aylin'i Farah Zeynep Abdullah adeta şov yaptı! Bikinili pozuyla nefes kesti

FARAH ZEYNEP ABDULLAH KİMDİR?

17 Ağustos 1989 İstanbul doğumlu Farah Zeynep Abdullah 32 yaşındadır. Öyle Bir Geçer Zaman ki, Kurt Seyit ve Şura, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Masumlar Apartmanı rolleriyle tanınıyor. Şarkıcı Bergen'in hayatının anlatıldığı Bergen filminde Bergen rolüne hayat vermesiyle ses getirdi. Oyunculuk alanında çok sayıda ödülü bulunuyor.

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Bergen Farah Zeynep Abdullah öyle bir geçer zaman ki
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