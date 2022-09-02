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  4. Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Aylin'i Farah Zeynep Abdullah makyajsız poz verdi! "Ün bile değiştiremedi kızı"

Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Aylin'i Farah Zeynep Abdullah makyajsız poz verdi! "Ün bile değiştiremedi kızı"

02.09.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Farah Zeynep Abdullah, 2010-2013 yılları arasında yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde hayat verdiği Aylin rolüyle dikkat çekti. İlerleyen Yıllarda Kurt Seyit ve Şura, Masumlar Apartmanı gibi rollerle yeniden seyirciyle buluştu. Son olarak Bergen filminde rol alan Abdullah, sosyal medya pozuyla gündeme geldi.

Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Aylin'i Farah Zeynep Abdullah makyajsız poz verdi! "Ün bile değiştiremedi kızı"

Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Aylin'i Farah Zeynep Abdullah son zamanların dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Şarkıcı Bergen'in hayatının anlatıldığı Bergen filmde başrolü canlandıran Abdullah, bu rolle takdir toplamıştı. Abdullah, şimdi de son pozuyla dikkat çekti.

MAKYAJSIZ POZ VERDİ

33 yaşındaki oyuncu Farah Zeynep Abdullah makyajsız poz verdi.

Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Aylin'i Farah Zeynep Abdullah makyajsız poz verdi!

Güzelliğiyle dillere destan olan Abdullah, o pozla çok sayıda beğeni aldı.

Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Aylin'i Farah Zeynep Abdullah makyajsız poz verdi!

Takipçileri o pozlara, "Çok doğal ün bile değiştiremedi kızı", "Ne kadar güzelsin Farah" gibi yorumlar yaptı.

Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Aylin'i Farah Zeynep Abdullah makyajsız poz verdi!

Abdullah, 2010 yılından beri dönem dönem ekranlarda yer alıyor.

Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Aylin'i Farah Zeynep Abdullah makyajsız poz verdi!


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Anahtar Kelimeler:
Farah Zeynep Abdullah öyle bir geçer zaman ki sosyal medya Oyuncu yaşında
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