Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Aylin'i Farah Zeynep Abdullah makyajsız poz verdi! "Ün bile değiştiremedi kızı"

Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Aylin'i Farah Zeynep Abdullah son zamanların dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Şarkıcı Bergen'in hayatının anlatıldığı Bergen filmde başrolü canlandıran Abdullah, bu rolle takdir toplamıştı. Abdullah, şimdi de son pozuyla dikkat çekti.

MAKYAJSIZ POZ VERDİ

33 yaşındaki oyuncu Farah Zeynep Abdullah makyajsız poz verdi.

Güzelliğiyle dillere destan olan Abdullah, o pozla çok sayıda beğeni aldı.

Takipçileri o pozlara, "Çok doğal ün bile değiştiremedi kızı", "Ne kadar güzelsin Farah" gibi yorumlar yaptı.

Abdullah, 2010 yılından beri dönem dönem ekranlarda yer alıyor.



