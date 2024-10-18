Öyle bir karar verdi ki... Avrupa'da manşetler onu yazdı! ''Hatası yüzünden 3 puan alamadık''

Uluslar Ligi'nde A Grubu 4'te İsviçre ile Danimarka 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın 74. dakikasında Meler'in İsviçre'nin golünü iptal etmesi, ülkede geniş yankı buldu. Gol öncesi kullanılan kornerin dışardan geldiğini belirterek golü iptal eden Meler'in bu kararı İsviçre'de manşetlere taşındı.

UYUYORDU VE POZİSYONU YANLIŞTI

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Blick’e pozisyonu değerlendiren eski hakem Urs Meier, Meler'in yardımcısına uyduğunu ve yardımcı hakem İbrahim Çağlar Uyarcan'ın korner atışı sırasında pozisyonunun yanlış olduğunu vurguladı.

HATASI YÜZÜNDEN 3 PUAN ALAMADI

Meier, görüntülerin oldukça net olduğunu ve topun dışarıdan oyun alanına girmediğini ifade etti. Uyarcan'ın korner atışı esnasında yanlış bir açıda bulunduğunu belirten Meier, bunun anlaşılamaz bir durum olduğunu dile getirdi.

İsviçre'nin hakem hatası nedeniyle 3 puanla sahadan ayrılamadığı belirtildi.

POZİSYONA İTİRAZ ETMEMESİ KANITLIYOR

Ayrıca, golün iptalindeki yanlışlığın en büyük kanıtlarından biri olarak Danimarka kalecisi Kasper Schmeichel gösterildi. Deneyimli eldivenin, golden sonra pozisyona itiraz etmemesi ve hakeme el kaldırmaması, golün iptalinin hatalı olduğunu kanıtlayan işaretlerden biri olarak değerlendirildi.