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  4. Öyle bir karar verdi ki... Avrupa'da manşetler onu yazdı! ''Hatası yüzünden 3 puan alamadık''

Öyle bir karar verdi ki... Avrupa'da manşetler onu yazdı! ''Hatası yüzünden 3 puan alamadık''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
18.10.2024 10:40
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Uluslar Ligi'nde oynanan İsviçre-Danimarka karşılaşmasını yöneten hakem Halil Umut Meler, verdiği kararla eleştirilerin odağı oldu. İsviçre'yi 3-2 öne geçiren golü iptal eden Meler, İsviçre'de büyük bir tepkiyle karşılandı. İptal kararını değerlendiren eski hakem Urs Meier, Meler'in yardımcı hakemi İbrahim Çağlar Uyarcan'ı eleştirdi.

Öyle bir karar verdi ki... Avrupa'da manşetler onu yazdı! ''Hatası yüzünden 3 puan alamadık''

Uluslar Ligi'nde A Grubu 4'te İsviçre ile Danimarka 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın 74. dakikasında Meler'in İsviçre'nin golünü iptal etmesi, ülkede geniş yankı buldu. Gol öncesi kullanılan kornerin dışardan geldiğini belirterek golü iptal eden Meler'in bu kararı İsviçre'de manşetlere taşındı.

UYUYORDU VE POZİSYONU YANLIŞTI

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Ülkenin önde gelen gazetelerinden Blick’e pozisyonu değerlendiren eski hakem Urs Meier, Meler'in yardımcısına uyduğunu ve yardımcı hakem İbrahim Çağlar Uyarcan'ın korner atışı sırasında pozisyonunun yanlış olduğunu vurguladı.

HATASI YÜZÜNDEN 3 PUAN ALAMADI

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Meier, görüntülerin oldukça net olduğunu ve topun dışarıdan oyun alanına girmediğini ifade etti. Uyarcan'ın korner atışı esnasında yanlış bir açıda bulunduğunu belirten Meier, bunun anlaşılamaz bir durum olduğunu dile getirdi.

İsviçre'nin hakem hatası nedeniyle 3 puanla sahadan ayrılamadığı belirtildi.

POZİSYONA İTİRAZ ETMEMESİ KANITLIYOR

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Ayrıca, golün iptalindeki yanlışlığın en büyük kanıtlarından biri olarak Danimarka kalecisi Kasper Schmeichel gösterildi. Deneyimli eldivenin, golden sonra pozisyona itiraz etmemesi ve hakeme el kaldırmaması, golün iptalinin hatalı olduğunu kanıtlayan işaretlerden biri olarak değerlendirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hakem Süper Lig Danimarka İsviçre
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