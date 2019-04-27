Öyle bir tutkusu var ki! Gördüğü her köpekle...

Bir kargo şirketinde şoför olarak çalışan Jason Hardesty, kendi güzergahı üzerinde karşısına çıkan her köpekle ilgilenmek için birkaç dakikasını ayırıyor. İşini daha eğlenceli ve keyifli hale getirdiğini söyleyen Jason, onları sadece sevmekle kalmıyor, birlikte fotoğraf da çektiriyor. Öyle ki Facebook’ta “UPS Dogs” (UPS Köpekleri) isimli bir grup bile var. Bu grupta UPS çalışanları köpeklerle çektirdikleri fotoğrafları ve yaşadıklarını paylaşıyorlar. New Orleans, Louisiana’da çalışan Jason ile köpek dostlarının Instagram hesaplarında paylaştıkları birbirinden güzel ve eğlenceli fotoğraflarından bazılarını sizler için bir araya getirdik.

İşte Jason ve tatlı arkadaşlarının sevgi dolu fotoğrafları...

Jason’ın kucağındaki bu küçük şeyin adı Liath.

Dikkat kesilmiş Louis.

Bir tüy topu Jiggy.

Kırışık bir güzellik Kingsley.

Bu iki güzel corgi cinsi köpeğin isimleri Oy ve Belle.

Bu minnak ise Cusha.

Bu gülen suratın ismi Higgins.

Fotoğraf çektirdiği için pek memnun olmayan bu arkadaş ise Trixie.

Bu masum güzellik Summer.

Uykusu gelen bu bebeğin adı Spot.

Sevgi dolu bu köpeğin adı ise Ziggy.

Jason bu fotoğraf için “Aile Zamanı” demiş.

Jason’ı kendinden geçiren iki sevimli yavru.

Bu iki oyuncu ise Chula ve Chapo

Bu tatlı yavrunun adı Bit

Prince adlı bu köpek halinden baya memnun

Kash adlı bu köpek tam bir şeker

Stanly herhalde mahallenin koruması

Morgan adlı bu yakışıklı ise gerçekten çok akıllıya benziyor

Sofia isimli bu pug biraz fazla kilo almış sanki...

Gov ise tam bir asil



