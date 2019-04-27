Öyle bir tutkusu var ki! Gördüğü her köpekle...

Bir kargo şirketinde şoför olarak çalışan Jason Hardesty, kendi güzergahı üzerinde karşısına çıkan her köpekle ilgilenmek için birkaç dakikasını ayırıyor. İşini daha eğlenceli ve keyifli hale getirdiğini söyleyen Jason, onları sadece sevmekle kalmıyor, birlikte fotoğraf da çektiriyor. Öyle ki Facebook’ta “UPS Dogs” (UPS Köpekleri) isimli bir grup bile var. Bu grupta UPS çalışanları köpeklerle çektirdikleri fotoğrafları ve yaşadıklarını paylaşıyorlar. New Orleans, Louisiana’da çalışan Jason ile köpek dostlarının Instagram hesaplarında paylaştıkları birbirinden güzel ve eğlenceli fotoğraflarından bazılarını sizler için bir araya getirdik.
İşte Jason ve tatlı arkadaşlarının sevgi dolu fotoğrafları...
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