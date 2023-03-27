Öyle ki nasıl yazılır? Öyle ki ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe kelime türü bakımından da oldukça zengindir. Sekiz farklı kelime türüne sahip olan Türkçede isim, sıfat, zarf, edat, bağlaç, ünlem ve fiil olarak kelime türleri bulunur. Kelime türleri yapıları, kavramları ve görevleri bakımından aralarındaki benzerliğe göre ayrılmıştır. Kelime türlerinin her birinin farklı görevleri ve kullanım şekilleri vardır. Bağlaçlar da bu kelime türlerinden birisidir.

Öyle ki nasıl yazılır?

Türkçede iki farklı ki bulunur. Birisi ekken diğeri de bağlaçtır. Yazımları aynı olduğu için ek olan ve bağlaç olan ki sıklıkla karıştırılır. Tıpkı bağlaç olan da ve ek olan da’da olduğu gibi ki yazımında da bağlaç ya da ek olmasına göre farklılık görülür. Unutulmamalıdır ki bağlaçlar ayrı yazılır. Bağlaç olan ki ve ek olan ki’nin birbirinden ayrılabilmesi için bağlandığı ve eklendiği kelimeye ve cümleye ne anlam kattığıyla nasıl bir görevde kullanıldığıdır.

Bağlaç olan ki bazı istisnalar dışında her zamana ayrı yazılır. Öyle ki yazımı içinde olan “ki” de bağlaçtır. Öyle ki ifadesi istisnalar içerisinde olmadığı için ayrı yazılmalıdır. Bu bağlamda “Öyle ki ayrı mı yazılır?” sorusunun cevabı “evet” olacaktır. Anlatım bozukluğu yaratılmaması için bu iki kelimenin ayrı yazılması gerekir. Öyle ki ifadesi genellikle iki cümleyi birbirine bağlamak amacıyla kullanılır ve cümleye kattığı anlam “o kadar ki” şeklindedir.

Öyle ki doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler

Bazı bağlaç ve eklerin birbirine benzemesi yazım ve anlam konusunda kafa karıştırıcı olabilir. Dolayısıyla öyle ki bitişi mi yazılır yoksa ayrı mı yazılır konusunda ikilem olabilir. Öyle ki ifadesinde yer alan ki bağlaçtır bu nedenle öyle ki doğru yazılışı ayrı olmalıdır. Öyle ki yazımı ile ilgili örnek cümle:

Öyle ki yüzü mutluluktan parlıyormuş, Allah artırsın!