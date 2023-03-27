EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Nasıl Yazılır
  4. Öyle ki nasıl yazılır? Öyle ki ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Öyle ki nasıl yazılır? Öyle ki ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

25.03.2023 23:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe cümle yapısı içerisinde farklı görevlerde pek çok kelime türü bulunur. Bu kelime türlerinden birisi de bağlaçlardır. Bağlaçlar eş görevli kelimeleri ya da önermeleri birbirine bağlayan bir kelime türüdür. Bağlaçlar genellikle tek başına bir anlam ifade etmezler. Bu bağlaçlarla kurulan kelimeler de genellikle hatalı yazılır. Peki, öyle ki nasıl yazılır?

Öyle ki nasıl yazılır? Öyle ki ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe kelime türü bakımından da oldukça zengindir. Sekiz farklı kelime türüne sahip olan Türkçede isim, sıfat, zarf, edat, bağlaç, ünlem ve fiil olarak kelime türleri bulunur. Kelime türleri yapıları, kavramları ve görevleri bakımından aralarındaki benzerliğe göre ayrılmıştır. Kelime türlerinin her birinin farklı görevleri ve kullanım şekilleri vardır. Bağlaçlar da bu kelime türlerinden birisidir.

Çörek otu nasıl yazılır? Çörek otu nasıl yazılır?

Öyle ki nasıl yazılır?

Türkçede iki farklı ki bulunur. Birisi ekken diğeri de bağlaçtır. Yazımları aynı olduğu için ek olan ve bağlaç olan ki sıklıkla karıştırılır. Tıpkı bağlaç olan da ve ek olan da’da olduğu gibi ki yazımında da bağlaç ya da ek olmasına göre farklılık görülür. Unutulmamalıdır ki bağlaçlar ayrı yazılır. Bağlaç olan ki ve ek olan ki’nin birbirinden ayrılabilmesi için bağlandığı ve eklendiği kelimeye ve cümleye ne anlam kattığıyla nasıl bir görevde kullanıldığıdır.

Bağlaç olan ki bazı istisnalar dışında her zamana ayrı yazılır. Öyle ki yazımı içinde olan “ki” de bağlaçtır. Öyle ki ifadesi istisnalar içerisinde olmadığı için ayrı yazılmalıdır. Bu bağlamda “Öyle ki ayrı mı yazılır?” sorusunun cevabı “evet” olacaktır. Anlatım bozukluğu yaratılmaması için bu iki kelimenin ayrı yazılması gerekir. Öyle ki ifadesi genellikle iki cümleyi birbirine bağlamak amacıyla kullanılır ve cümleye kattığı anlam “o kadar ki” şeklindedir.

Karnabahar nasıl yazılır? Karnabahar nasıl yazılır?

Öyle ki doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler

Bazı bağlaç ve eklerin birbirine benzemesi yazım ve anlam konusunda kafa karıştırıcı olabilir. Dolayısıyla öyle ki bitişi mi yazılır yoksa ayrı mı yazılır konusunda ikilem olabilir. Öyle ki ifadesinde yer alan ki bağlaçtır bu nedenle öyle ki doğru yazılışı ayrı olmalıdır. Öyle ki yazımı ile ilgili örnek cümle:

Öyle ki yüzü mutluluktan parlıyormuş, Allah artırsın!

Her yerde nasıl yazılır? Her yerde nasıl yazılır?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeşilsoğan nasıl yazılır?Yeşilsoğan nasıl yazılır?
Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da okullar ne zaman açılacak? Bakan Özer açıkladı! İşte Deprem bölgesindeki okulların açılış tarihi...Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da okullar ne zaman açılacak? Bakan Özer açıkladı! İşte Deprem bölgesindeki okulların açılış tarihi...
Nisan'da ara tatil ne zaman? 2023 okul tatilleriNisan'da ara tatil ne zaman? 2023 okul tatilleri
Anahtar Kelimeler:
nasıl yazılır

En Çok Okunan Eğitim Haberler

4 ilde 49 gün sonra ders zili bugün çaldı!

4 ilde 49 gün sonra ders zili bugün çaldı!

ATA AÖF bütünleme sınavı 2023 ne zaman, hangi tarihte?

ATA AÖF bütünleme sınavı 2023 ne zaman, hangi tarihte?

Atama takvimi ve kontenjan dağılımı belli oldu!

Atama takvimi ve kontenjan dağılımı belli oldu!

Herkes merak ediyordu: Bakan Özer'den ara tatil açıklaması!

Herkes merak ediyordu: Bakan Özer'den ara tatil açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Şoke eden soru! "Fulya Öztürk'ün ayağını mı kaydırdın?"

Görevlinin üzerine derin dondurucu düştü!

Görevlinin üzerine derin dondurucu düştü!

Ev temizliğinde devrim yaratan Xiaomi robot süpürgeleri sizin için inceledik

Ev temizliğinde devrim yaratan Xiaomi robot süpürgeleri sizin için inceledik

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Muharrem İnce'nin sözleri kızdırdı! Sert ifadeler kullandı

Ana sınıfının tuvaletinde boğuldu! Kanalizasyonda cesedi bulundu

Ana sınıfının tuvaletinde boğuldu! Kanalizasyonda cesedi bulundu

Müzik tutkunlarının gönlünü fetheden en iyi JBL kulaklık modellerini sizin için seçtik

Müzik tutkunlarının gönlünü fetheden en iyi JBL kulaklık modellerini sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.