Yüzyıl nasıl yazılır? Yüzyıl ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

İçinde yaşanılan zaman, çağ ve yüz yıl süren zaman bölümüne yüzyıl denir. Yüzyıl kelimesi dilimizde yazımı yaygın olarak karıştırılan sözcükler arasında yer alır. Bazı yerlerde yüz yıl olarak yazıldığına rastlamak mümkündür. Bu durum yüzyılın ayrı mı bitişik mi yazıldığında dair merak uyandırır. Yazım yanlışı yapmadan cümle kurmak için sözcüklerin doğru yazılışları bilinmeli ve Türkçe en doğru şekli ile kullanılmalıdır.

Yüzyıl Nasıl Yazılır?

Yazılı olarak doğru bir iletişim kurmak için kelimeleri doğru bir şekilde yazmak gerekir. Yazım yanlışları yazının okunurluğunu düşürürken anlam bozukluklarına da yol açar. Özellikle iki kelimeden oluşan sözcükler yazılırken yanlışlıklar yapılıyor. Bu sözcüklerden biri de yüzyıldır. Türk Dil Kurumu sözcüklerin doğru yazımını öğrenmek için en uygun kaynaklardan biridir. Yüzyıl tdk kaynağında bitişik olarak yazılır. Yüz yıl şeklinde yazım yanlıştır. Asır ile eş anlamlı olan yüzyıl doğru yazılışı bitişik şekildedir.

Yüzyıl Yazımı

Yazımı karıştırılan sözcüklerden olan yüzyıl ayrı mı yazılır yoksa yüzyıl bitişik mi yazılır merak edilir. İki farklı sözcüğün bir araya gelmesi ile oluştuğu için yüzyıl kelimesi bazı kişiler tarafından ayrı yazılıyor. Yüzyıl kelimesinin doğru yazımı ve kullanımı bitişik şekilde yazılmış şeklidir. Yüz yıl olarak yazımı yanlıştır ve yazım yanlışına yol açar. Yüzyıl sözcüğü kullanıldığı tüm cümlelerde bitişik şekilde yazılmalıdır. Örnek olarak;