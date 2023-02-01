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Yüzyıl nasıl yazılır? Yüzyıl ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

29.01.2023 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yazım kuralları sözcüklerin doğru şekilde kullanımlarını sağlamak için vardır. Türkçe okunduğu gibi yazılan bir dil olsa da bazı sözcüklerin yazımı karıştırılır. Özellikle iki kelimeden oluşan birleşik kelimeler bazı durumlarda ayrı yazılır ve bu kafa karışıklığına sebep olur. Türk Dil Kurumu sözcüklerin doğru yazımını belirler. Yazımı yanlış yapılan ve doğrusu sıklıkla araştırılan sözcüklerden biri de yüzyıldır. Peki yüzyıl nasıl yazılır?

Yüzyıl nasıl yazılır? Yüzyıl ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

İçinde yaşanılan zaman, çağ ve yüz yıl süren zaman bölümüne yüzyıl denir. Yüzyıl kelimesi dilimizde yazımı yaygın olarak karıştırılan sözcükler arasında yer alır. Bazı yerlerde yüz yıl olarak yazıldığına rastlamak mümkündür. Bu durum yüzyılın ayrı mı bitişik mi yazıldığında dair merak uyandırır. Yazım yanlışı yapmadan cümle kurmak için sözcüklerin doğru yazılışları bilinmeli ve Türkçe en doğru şekli ile kullanılmalıdır.

Yüzyıl Nasıl Yazılır?

Yazılı olarak doğru bir iletişim kurmak için kelimeleri doğru bir şekilde yazmak gerekir. Yazım yanlışları yazının okunurluğunu düşürürken anlam bozukluklarına da yol açar. Özellikle iki kelimeden oluşan sözcükler yazılırken yanlışlıklar yapılıyor. Bu sözcüklerden biri de yüzyıldır. Türk Dil Kurumu sözcüklerin doğru yazımını öğrenmek için en uygun kaynaklardan biridir. Yüzyıl tdk kaynağında bitişik olarak yazılır. Yüz yıl şeklinde yazım yanlıştır. Asır ile eş anlamlı olan yüzyıl doğru yazılışı bitişik şekildedir.

Yüzyıl Yazımı

Yazımı karıştırılan sözcüklerden olan yüzyıl ayrı mı yazılır yoksa yüzyıl bitişik mi yazılır merak edilir. İki farklı sözcüğün bir araya gelmesi ile oluştuğu için yüzyıl kelimesi bazı kişiler tarafından ayrı yazılıyor. Yüzyıl kelimesinin doğru yazımı ve kullanımı bitişik şekilde yazılmış şeklidir. Yüz yıl olarak yazımı yanlıştır ve yazım yanlışına yol açar. Yüzyıl sözcüğü kullanıldığı tüm cümlelerde bitişik şekilde yazılmalıdır. Örnek olarak;

    1. yüzyılda uğraştığımız durumlar gerçekten komik.
  • Milattan önce 15. yüzyılda yaşanan olayları anlatan kitap dikkatimi çekti.
  • Bu gelenek yüzyıllardır hiç değişmeden günümüze kadar geldi.
  • Bu ağaç yüzyıllardır burada.

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