Oyun bilgisayarı alma dönemi bitiyor

Google’ın da duyurduğu, internet üzerinden yüksek işlemcili oyun sunucularına ulaşım sağlayan Stadia benzeri bir stream oyun servisi olan GeForce Now şu anda beta aşamasında bulunuyor. Kullanıcılar, aylık abonelik ücreti ödeyerek, bu sistemler üzerinde kullanıma açık olan anlaşmalı AAA oyunları, sadece internet veri trafiğini kullanarak oynayabilecekler.

AAA oyunlar, çok yüksek maliyetli oyun donanımları isterken, Stadia veya GeForce Now gibi servisler, aylık küçük bir abonelik ücreti ile oyun oynamaya fırsat verecek. Bu servisler üzerinde gelişmiş oyunları pahalı bir donanıma gerek duymadan oynamak mümkün olacak.

Nvidia şimdilik Mac, PC ve Shield sistemleri üzerinde stream oyun oynamaya fırsat veriyor. Ancak Eylül ayında beta testine Android cihaları da katılacak. Böylece Android uygulaması üzerinden GeForce sunucularına bağlananlar da gelişmiş oyunları sadece internet bağlantısıyla oynayabilecek.

Cyberpunk 2077 Google Stadia için de gelecek!

