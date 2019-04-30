Oyun Geliştirme Günleri İTÜ’de başlıyor

Son birkaç yıldır çeşitli eğitimler, seminerler ve game jamler ile Türkiye’deki oyun geliştiricilerine destek sağlamaya çalışmış İstanbul Teknik Üniversitesi’nde kurulan Oyun Tasarlama ve Geliştirme kulübü, bu sene ilkini düzenleyecekleri Oyun Geliştirme Günleri adındaki zirvesiyle kapılarını tüm oyun geliştiricilerine ve oyun geliştirmeyle ilgilenen herkese açıyor. 15-19 Mayıs’ta gerçekleşecek olan etkinlik Oyun Geliştirme Konferansı ve Jamination’19 adındaki game jam olmak üzere iki parçadan oluşacak.

15 Mayıs 11:30’da ilk semineriyle başlayacak olan Oyun Geliştirme Konferansı, günde üçer adet seminer veya panelden oluşarak 17 Mayıs 17:30’da konferansın son seminerinin bitişiyle tamamlanacaktır. Konferansta Türk oyun sektörünün çeşitli alanlarından kişiler, oyun geliştirme alanında çeşitli konularda bilgiler sunacak ve oyun geliştirmeyle ilgilenen herkese bu konuda bir şeyler katacaktır.

17 Mayıs 18:30’da game jamde nasıl bir yol izlenmesi gerektiğine dair bir seminer ile 48 saatlik Jamination’19 game jami başlayacak olup 19 Mayıs 20:00’da game jam katılımcılarının süreç boyunca geliştirdikleri oyunların sunumlarının bitişiyle tamamlanacaktır. Game jam, katılımcıların ister gruplar halinde ister bireysel olarak genelde 24, 48 saat gibi önceden belirlenmiş bir sürede belirli bir temaya uygun oyunlar geliştirdikleri bir oyun geliştirme maratonudur.