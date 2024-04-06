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Oyuncu Ahmet Kural baba oldu! Oğluna bakın hangi ismi verdi

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
06.04.2024 13:29
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41 yaşındaki oyuncu Ahmet Kural ile 34 yaşındaki avukat Çağla Gizem Şahin’in bebekleri dünyaya geldi. Baba olduğunu sosyal medya hesabından duyuran Kural, eşi ve oğlu Kemal’in sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Oyuncu Ahmet Kural baba oldu! Oğluna bakın hangi ismi verdi

Ünlü oyuncu Ahmet Kural ile Çağla Gizem Şahin, geçtiğimiz yıl temmuz ayında nikah masasına oturmuşlardı.

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Geçtiğimiz yaz nikah masasına oturan çiftin bebek beklediği ortaya çıkmıştı. Ünlü çift mutlu haberi Instagram’dan yaptıkları ‘’Çok heyecanlıyız’’ şeklindeki ortak bir paylaşımla ilan etmişti.

Çağla Gizem Şahin ile Ahmet Kural’ın bebekleri dünyaya geldi. Çift ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı. Oğluna Kemal adını veren ikiliden Ahmet Kural, güzel haberi Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı bir paylaşımla duyurdu.

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"ÇAĞLA DA KEMAL DE SAĞLIKLI"

Oğlunu kucağına alan Ahmet Kural, ‘’Bin aydan hayırlı Kadir Geceniz mübarek olsun. Bu gece bize ayrıca hayrıyla, mutluluğuyla ve Allah’ın sağ salim kucağımıza almayı nasip ettiği oğlumuz Kemal Kural’la geldi. Her şey yolunda, Çağla da Kemal de sağlıklı. Bu mutluluğumuzu sizlerle paylaşmak istedik’’ ifadelerini kullandı.

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