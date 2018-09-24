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Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu trafik kazası geçirdi

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.09.2018 22:24 | Son Güncelleme

Payitaht Abdülhamid dizisinde "Emanuel Karasu" rolüyle tanınan sanatçı Ali Nuri Türkoğlu, Üsküdar'da geçirdiği trafik kazasında yaralandı.

Oyuncu Ali Nuri Türkoğlu trafik kazası geçirdi

Alınan bilgiye göre, Türkoğlu'nun kullandığı araç kontrolden çıkarak önce aynı şeritteki başka bir araca ardından ağaçlara çarparak karşı şeride geçti.

Karşı şeritte bulunan araçlara çarparak durabilen otomobildeki Türkoğlu, Acıbadem Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sol ayağında kırıklar tespit edilen Türkoğlu, daha sonra Bağcılar Medipol Hastanesi'ne sevk edildi.Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Türkoğlu, kazanın aracın direksiyonun kilitlenmesi sonucu meydana geldiğini söyledi.
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Anahtar Kelimeler:
Emanuel Karasu ali nuri türkoğlu trafik kazası

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