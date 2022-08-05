Oyuncu Arda Kural, Büyükçekmece'de bir kişiyi darbettiği iddiasıyla gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Oyuncu Arda Kural, Büyükçekmece'de bir kişiyi darbettiği gerekçesiyle gözaltına alındı.

Büyükçekmece'de dün gece saatlerinde Fatih Mahallesi Kordonboyu Caddesi'ndeki bir işletmede çıkan kavgada oyuncu Arda Kural tarafından darbedildiğini öne süren Gökhan Y. polise başvurdu.

Gözaltına alınan Arda Kural'ın, dün de erkek kardeşi A.K'yi tehdit edip darbettiği, annesi G.Ç'yi de tehdit ettiği gerekçesiyle hakkında önleyici tedbir uygulandığı belirlendi.

Aile İçi Kadına Şiddet Bürosuna teslim edilen Kural, erkek kardeşi ve annesinin şikayetiyle ilgili hakkında verilen uzaklaştırma kararının ardından serbest bırakıldı.



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