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  4. Oyuncu Aslı Tandoğan: Kayınpederimin cenazesinde koronavirüse yakalandık

Oyuncu Aslı Tandoğan: Kayınpederimin cenazesinde koronavirüse yakalandık

16.12.2020 03:00 | Son Güncelleme:
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Oyuncu Aslı Tandoğan, kayınpederinin cenaze töreninde ailesiyle beraber koronavirüse yakalandığını açıkladı. Cenaze dolayısıyla eve kimseyi almadıklarını söyleyen Tandoğan, "Kimseyi kabul etmedik ancak maalesef yakalandık" dedi. Aslı Tandoğan, 40 yaşındaki eşi Cahit Tan Yeşilada'nın hastalığı çok ağır yaşadığını söyledi.

Ünlü oyuncu Aslı Tandoğan, eşi Cahit Tan Yeşilada'yla birlikte koronavirüse yakalandıklarını açıkladı. Kayınpederinin cenazesi sırasında tüm ailenin koronavirüse yakalandığını söyleyen Tandoğan, 40 yaşında olan ve spor yapan eşinin ise hastalığı hastanede yatarak çok ağır atlattığını ifade etti.

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"EVE KİMSEYİ ALMAMIZA RAĞMEN..."

Instagram hesabından video paylaşan Aslı Tandoğan şunları söyledi:

"2 Aralık'tan beri Kovid 19 tedavisi görüyorum. Artık son günlerim. Eşim de yakalandı ve 13 gün hastanede kaldı. Çok zor geçirdi. Ben 5 gün hastanede kaldım. Annem de kovid oldu ancak bize göre daha hafif geçirdi. Kayınpederimin cenazesi sırasında yakalandığımızı düşünüyorum. Aileden bir kaç kişi daha yakalandı. Çok dikkat ettik ve evde sadece 6-7 kişiydik. Kimseyi kabul etmedik ancak maalesef yakalandık.
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Eşim her gün spor yapan, yediğine içtiğine çok dikkat eden, sigara ve alkol kullanmayan birisi. Ancak hastalığı çok zor atlattı. 40 yaşında ve nabzı 37'lere kadar düştü. Kan değerleri alt üst oldu. Maskesiz asla ve asla en yakınlarınızın bile yanında durmayın"

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