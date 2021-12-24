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  4. Oyuncu Ayşe Tolga'nın çalışanı kasasındaki her şeyi çaldı! Komşusu uyarınca fark etti

Oyuncu Ayşe Tolga'nın çalışanı kasasındaki her şeyi çaldı! Komşusu uyarınca fark etti

24.12.2021 08:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Seksenler dizisinde rol alan Ayşe Tolga evine temizlik için gelen çalışanı tarafından soyulduğunu iddia etti. Kasadaki tüm mücevherlerinin ve parasının çalındığını ileri süren Ayşe Tolga, kaybının bir milyon lira olduğunu söyleyerek savcılığa koştu.

Oyuncu Ayşe Tolga'nın çalışanı kasasındaki her şeyi çaldı! Komşusu uyarınca fark etti

Seksenler, Çocuklar Duymasın, Hacivat Karagöz Neden Öldürüldü gibi ünlü yapımlarla tanınan Ayşe Tolga hırsızlık şokunu yaşadı. İddiaya göre evindeki temizlik işlerine yardımcı olması için anlaştığı H.T. ile yaklaşık iki yıldır çalışan Ayşe Tolga'nın tüm mücevherleri ve parası çalındı.

Ünlü oyuncu, geçtiğimiz aylarda çalışanını, bir komşusuna da tavsiye etti. Ancak komşusu Tolga'yı arayarak, evde yapılan temizlik sonrası mücevherlerinin kaybolduğunu söyledi. Durumdan şüphelenen oyuncu, hemen evine gidip kendi eşyalarını inceledi. Sabah'ın haberine göre Ayşe Tolga, yatak odasındaki kasanın açılmış olduğunu fark etti.

KASADAKİ HER ŞEYİ ALDI

Kasadaki lüks marka saatlerinin, pırlanta yüzüklerinin, kolyelerinin ve değerli eşyalarıyla parasının yerinde olmadığını gördü.

Ünlü oyuncu, polis merkezine başvurup bir milyon lira değerindeki mücevherlerinin ve parasının çalındığını söyleyerek temizlikçiden şikayetçi oldu. Savcılık soruşturma başlattı.


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Ayşe Tolga
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