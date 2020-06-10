Kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden oyuncu Ayşegül Atik, son yolculuğuna uğurlandı.

Yaklaşık 1,5 aydır hastanede tedavi gören Atik'in cenaze namazı, Erenköy Galip Paşa Camisi'nde kılındı.

Cenaze törenine katılan Atik'in eski eşi Ali Atik, oyuncunun son yıllarda kanser hastalığına yakalandığını belirterek, "Çok çaba gösterdi. Hastanedeki görevliler ve doktorlar da çok çaba sarf etti. Ancak yenemedi, maalesef yenildik. Hayatın kaçınılmaz sonlarından biri de bu. Yapacak bir şey yok. Üzüntülerimiz çok fazla ama geriye dönüp bakıldığında ona olan bu sevgi selini görmek ve yaşamak çok büyük mutluluk" diye konuştu.

Ali Atik, Ayşegül Atik'in çok iyi bir insan ve anne olduğuna da değinerek, Devlet Tiyatrosu'nda oyuncuyken tanıştıklarını ve orada başlayan beraberliğin yıllarca sürdüğünü ifade etti.

Usta oyuncunun arkada çok güzel iki evlat bıraktığını ifade eden Ali Atik, "Ne mutlu bize ve ona. Sevildiğini biliyorduk ama bugün burada bir kez daha anladık. Nur içinde yatsın" diye konuştu.

