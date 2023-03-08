Oyuncu Berrak Tüzünataç "Sadece benim başıma gelebilecek tuhaflık" diyerek yaşadığı olayı paylaştı!

Oyuncu Berrak Tüzünataç, Bu Kalp Seni Unutur Mu?, Ezel, Muhteşem Yüzyıl gibi ünlü yapımlarda rol almıştır. Türk magazin efsanelerinin paylaşıldığı Twitter hesabında, Berrak Tüzünataç'ın yaşadığı tuhaf olay yeniden gündeme geldi. Ünlü oyuncu bu paylaşıma kayıtsız kalamadı.

"SADECE BENİM BAŞIMA GELEBİLECEK TUHAFLIK"

Yıllar önce Berrak Tüzünataç'ın burs verdiği öğrenci, sevgilisi kıskandığı için son bursunu da alıp ünlü oyuncuyu engellemişti. Ünlü oyuncu, olayın yeniden gündeme gelmesiyle o paylaşıma yorum yaptı.

Sadece benim başıma gelebilecek tuhaflıktaki olaylardan bir kuple… ????????‍♀️???? https://t.co/8GdhSOcvL9 — berraktüzünataç (@berraktzntc) March 8, 2023



