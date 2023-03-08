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Oyuncu Berrak Tüzünataç "Sadece benim başıma gelebilecek tuhaflık" diyerek yaşadığı olayı paylaştı!

08.03.2023 20:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2005 yılında bir şarkı kanalında haber sunarak başladığı kariyerine oyunculukla devam eden Berrak Tüzünataç son olarak Fox Tv'de yayınlanan Kurşun dizisiyle ekranlarda yer almıştı. Berrak Tüzünataç'ın başına gelen eski bir olayı paylaşan magazin sayfasını alıntılayan oyuncu, "Sadece benim başıma gelebilecek tuhaflık" diyerek yorumladı.

Oyuncu Berrak Tüzünataç "Sadece benim başıma gelebilecek tuhaflık" diyerek yaşadığı olayı paylaştı!

Oyuncu Berrak Tüzünataç, Bu Kalp Seni Unutur Mu?, Ezel, Muhteşem Yüzyıl gibi ünlü yapımlarda rol almıştır. Türk magazin efsanelerinin paylaşıldığı Twitter hesabında, Berrak Tüzünataç'ın yaşadığı tuhaf olay yeniden gündeme geldi. Ünlü oyuncu bu paylaşıma kayıtsız kalamadı.

"SADECE BENİM BAŞIMA GELEBİLECEK TUHAFLIK"

Yıllar önce Berrak Tüzünataç'ın burs verdiği öğrenci, sevgilisi kıskandığı için son bursunu da alıp ünlü oyuncuyu engellemişti. Ünlü oyuncu, olayın yeniden gündeme gelmesiyle o paylaşıma yorum yaptı.


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