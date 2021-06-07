Oyuncu Can Topçu’dan kadına şiddet! | Can Topçu kimdir? Başak Ermiş kimdir?

“Adana 01”, “Sokağın Çocukları” gibi dizilerde rol alan Can Topçu, üç aydır beraber olduğu kız arkadaşı Başak Ermiş’e şiddet uyguladı. Sosyal medya fenomeni olan Ermiş, şiddet gördükten sonra Topçu’dan şikayetçi oldu. Tayt giydiği gerekçesiyle şiddet gördüğünü dile getiren Ermiş, Topçu’nun “Sokağın Çocukları” adlı dizide cezaevinde yer aldığı sahnenin fotoğrafını paylaşarak, “Umarım nasip olur seni şöyle görmek.” İfadelerini kullandı.

“ÖLMEK İSTEMİYORUM!”

“Adana 01”, “Sokağın Çocukları” dizilerinde yer alan Can Topçu, 3 aydır beraber olduğu TikTok fenomeni Başak Ermiş’e şiddet uyguladı. 22 yaşındaki Ermiş’in iddiasına göre; dün akşam Silivri’deki bir evde buluşan çift, Başak Ermiş’in giydiği tayt yüzünden tartışmaya başladı.

Ermiş’in iddiasına göre, Ermiş, üstünü değiştirmesini söyleyen Can Topçu’ya itiraz etti. Başak Ermiş’in itirazının ardından çıkan kavgada Topçu, Ermiş’i darp etti. Evde bulunan diğer arkadaşları Ermiş’i kurtarmaya çalışsa da, bu pek de mümkün olmadı.

Topçu öfkeyle saldırmaya ve yumruklamaya devam etti. Ermiş, aldığı darbeler sonucu bir süre baygın kalırken, ayıldığında eniştesini arayarak “Ölmek istemiyorum, kurtarın beni” diye yardım istedi.