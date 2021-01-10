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Oyuncu Can Yaman’a İtalya’da 400 euro’luk sosyal mesafe cezası

10.01.2021 00:26 | Son Güncelleme:
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Oyuncu Can Yaman’a İtalya’da 400 euro’luk sosyal mesafe cezası

İtalya’da da popüler olan oyuncu Can Yaman, Roma’da bir çekim sonrası otelden çıkarken hayranlarının akınına uğrayıp sosyal mesafe kuralını ihlal edince 400 euro cezaya çarptırıldı.

İtalyan medyasında yer alan habere göre, Türk yönetmen Ferzan Özpetek’in çektiği bir reklam filminde oynayan Can Yaman, cuma günü çekimler sonrası otel çıkışında kendisini bekleyen hayranlarının arasına karışıp fotoğraf çektirdi ve imza dağıttı.

İtalyan güvenlik güçleri, 31 yaşındaki aktöre Covid-19 kısıtlamaları uyarınca sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği için 400 euro ceza kesti.

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İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre güvenlik kaynakları Can Yaman’ın otele mutabık kalındığı gibi arka kapıdan girdiğini ancak beklendiği gibi aynı kapıdan çıkmayarak hayranlarının beklediği ön kapıyı tercih ettiğini söyledi. (İHA)

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