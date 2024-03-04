Oyuncu Didem Uzel'den yıllar sonra gelen itiraf: "Bugünkü aklım olsa asla paylaşmazdım!"

Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Didem Uzel bu kez açıklamalarıyla gündeme geldi.

Uzun bir aranın ardından Arka Sokaklar dizisiyle ekranlara dönen ünlü oyuncu yaşadığı heyecanı anlattı.

Uzel, “9 sene sonra ekran karşısına geçtim, çok heyecan verici bir şey. O heyecanı yeni üzerimden atıyorum. İnşallah burada devam ederim. Ne kadar sürer bilmiyorum ama bittiğinde tekrar oturup konuşacağız.”

Milliyet'in haberine göre; Uzel, bir dönem sosyal medyada fenomen haline gelen oğlu Aslan’la ilgili artık paylaşım yapmama kararı aldığını da söyledi.

Uzel, şunları söyledi:

“Sosyal medyadan dolayı endişelerim olduğu için artık onu biraz oralardan uzak tutuyorum. Dünyanın genelinde çocuk kaçırmaları ve pedofili çok var. Çocuğunuzun kimliğini açığa çıkarmak hiç doğru değil. Bugünkü aklım olsa Aslan’ın tek bir kare fotoğrafını paylaşmaz ve yüzünü göstermezdim.”





