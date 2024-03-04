MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Oyuncu Didem Uzel'den yıllar sonra gelen itiraf: "Bugünkü aklım olsa asla paylaşmazdım!"

Oyuncu Didem Uzel'den yıllar sonra gelen itiraf: "Bugünkü aklım olsa asla paylaşmazdım!"

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
04.03.2024 16:44
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Didem Uzel, oğlu Aslan'la ilgili artık paylaşım gerçekleştirmeme kararı aldığını açıkladı. Uzel, tüm dünyada çocuk kaçırma ve pedofili olaylarının sıklıkla yaşandığına vurgu yaparak, "Çocuğunuzun kimliğini açığa çıkarmak hiç doğru değil. Bugünkü aklım olsa Aslan’ın tek bir kare fotoğrafını paylaşmaz ve yüzünü göstermezdim” ifadelerini kullandı.

Oyuncu Didem Uzel'den yıllar sonra gelen itiraf: "Bugünkü aklım olsa asla paylaşmazdım!"

Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Didem Uzel bu kez açıklamalarıyla gündeme geldi.

Uzun bir aranın ardından Arka Sokaklar dizisiyle ekranlara dönen ünlü oyuncu yaşadığı heyecanı anlattı.

didem uzellll

Uzel, “9 sene sonra ekran karşısına geçtim, çok heyecan verici bir şey. O heyecanı yeni üzerimden atıyorum. İnşallah burada devam ederim. Ne kadar sürer bilmiyorum ama bittiğinde tekrar oturup konuşacağız.”

Milliyet'in haberine göre; Uzel, bir dönem sosyal medyada fenomen haline gelen oğlu Aslan’la ilgili artık paylaşım yapmama kararı aldığını da söyledi.

didemuzel2

Uzel, şunları söyledi:

“Sosyal medyadan dolayı endişelerim olduğu için artık onu biraz oralardan uzak tutuyorum. Dünyanın genelinde çocuk kaçırmaları ve pedofili çok var. Çocuğunuzun kimliğini açığa çıkarmak hiç doğru değil. Bugünkü aklım olsa Aslan’ın tek bir kare fotoğrafını paylaşmaz ve yüzünü göstermezdim.”

Chef GPT


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En zor günü! Ünlü isimler yanından ayrılmadıEn zor günü! Ünlü isimler yanından ayrılmadı
Estetik kervanına katıldı! Bambaşka biri olduEstetik kervanına katıldı! Bambaşka biri oldu
Acun Ilıcalı Yunus Emre'ye ceza üzerine ceza vermişti! Kızı Yasemin sert çıktı ama...Acun Ilıcalı Yunus Emre'ye ceza üzerine ceza vermişti! Kızı Yasemin sert çıktı ama...
Anahtar Kelimeler:
didem uzel sosyal medya Oyuncu ünlü oyuncu söyledi turu
En Çok Okunan Haberler
EFT oyununa Maliye'den inceleme

EFT oyununa Maliye'den inceleme

İstanbul için kar ihtimali var mı?

İstanbul için kar ihtimali var mı?

Sosyal medya ayağa kalktı, gerçek bambaşka çıktı

Sosyal medya ayağa kalktı, gerçek bambaşka çıktı

Survivor Nagihan diskalifiye olabilir? Acun Ilıcalı'dan şoke eden sözler ve şaşırtan teklif

Survivor Nagihan diskalifiye olabilir? Acun Ilıcalı'dan şoke eden sözler ve şaşırtan teklif

'Çuf çuf hoca'ya para böyle yağıyormuş! 'Çuf' sesiyle ilgili akılalmaz detay

'Çuf çuf hoca'ya para böyle yağıyormuş! 'Çuf' sesiyle ilgili akılalmaz detay

Ünlü ekonomist altın için kulis bilgisini paylaştı

Ünlü ekonomist altın için kulis bilgisini paylaştı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

İndirimlerle dolu yeni bir hafta başladı! Günün fırsat ürünlerini sizin için seçtik

İndirimlerle dolu yeni bir hafta başladı! Günün fırsat ürünlerini sizin için seçtik

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.