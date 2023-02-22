MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Oyuncu Esra Dermancıoğlu normalleşme tartışmalarına isyan etti! "Sanatçıları anlamıyorum"

Oyuncu Esra Dermancıoğlu normalleşme tartışmalarına isyan etti! "Sanatçıları anlamıyorum"

22.02.2023 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremler sonrası bölgede 40 binden fazla can kaybı yaşanırken sosyal medyada normalleşme tartışmaları gündeme geldi. Bergüzar Korel'in depremden sonra insanların sosyal medyada günlük paylaşımlar yapmasına tepki vermesi sonrası bazı sanatçılardan da yorumlar gelmeye devam ediyor. Oyuncu Esra Dermancıoğlu bu tartışmalara isyan etti.

Oyuncu Esra Dermancıoğlu normalleşme tartışmalarına isyan etti! "Sanatçıları anlamıyorum"

Bir Küçük Gün Işığı dizisinde 'Ümran' rolüne can veren oyuncu Esra Dermancıoğlu sosyal medyada gündem olan normalleşme tartışmalarını sert eleştirdi. Dermancıoğlu, "Türkiye'deki sanatçıları anlamıyorum" diyerek konuşmasını sürdürdü.

WhatsApp Image 2023-02-22 at 19.48.51

"BÖYLE CAHİLCE BİR ŞEY OLABİLİR Mİ?"

"Türkiye'deki sanatçıları anlamıyorum. Ne alakası var? Konumuz deprem, insanların vefat etmesi, binaların yıkılması, korkunç bir afet olması. İnanılmaz bir dönem yaşıyoruz. O normalleşmiş, bu normalleşmiş ne demek? Ne kadar cahilce bir bölünme. Böyle cahilce bir şey olabilir mi? Birilerine cahil derken biraz kendimize de bakmak lazım. Sanatçılara bakıyorum da ne oluyor? Belki normalleşmeyen evde partiler yapıyor. Instagram üzerinden bir kritik yapılamaz. Allah aşkına böyle bir cehalet olabilir mi? Size ne canım."

WhatsApp Image 2023-02-22 at 19.48.51 (1)

"BİR HÜZNÜ BİLE ORTAK YAŞAYAMIYORUZ"

"Bir yardım yapılır. Herkes kendi imkanlarıyla bir şey yapmaya çalışır. 'O daha fazla yapıyor, o daha az yapmış' diye bir şey olabilir mi? Biz bunu ekrandan seyrederek birilerini kahramanlaştırıyoruz. Bir hüznü, acıyı bile orta yaşayamıyoruz. Hep başka meseleler giriyor. Afet ile beraber ortak bir acı yaşadık. Birileri üzülmüyorsa size ne? Birileri daha fazla üzülüyorsa üzülüyor. Tartışılacak bir şey değil ki bu."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O Kız dizisi final mi yapıyor, ne zaman? O kız dizisi bitiyor mu?O Kız dizisi final mi yapıyor, ne zaman? O kız dizisi bitiyor mu?
Muhabirin sözleri çileden çıkardı! "Sorumlulara uzatamayacağınız mikrofonları..."Muhabirin sözleri çileden çıkardı! "Sorumlulara uzatamayacağınız mikrofonları..."
Bölgedeydi... "Off çok bina gitti çok çok"Bölgedeydi... "Off çok bina gitti çok çok"
Anahtar Kelimeler:
deprem Esra Dermancıoğlu sosyal medya Oyuncu

En Çok Okunan Haberler

"Depremin her an olabileceği bir bölge" '8.2' diyerek o fayı işaret etti

"Depremin her an olabileceği bir bölge" '8.2' diyerek o fayı işaret etti

Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! Kâbus gibi anlar

Türkiye bu görüntüleri konuşuyor! Kâbus gibi anlar

Naci Görür haklı çıktı... Bingöl'de deprem oldu!

Naci Görür haklı çıktı... Bingöl'de deprem oldu!

Sosyal medyada bu çadır gündem oldu! 2 paylaşımla yanıt verdi: Meğerse...

Sosyal medyada bu çadır gündem oldu! 2 paylaşımla yanıt verdi: Meğerse...

Yanlışlıkla deprem bölgesine gönderdiler!

Yanlışlıkla deprem bölgesine gönderdiler!

Gram altın için iki kurumdan peş peşe tahmin

Gram altın için iki kurumdan peş peşe tahmin

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

İstek değil ihtiyaç! Hayatınızın çok kolaylaştığını fark edeceksiniz...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Mutfakların yıldızı olmaya aday, hem pratik hem şık ürünleri sizin için seçtik

Mutfakların yıldızı olmaya aday, hem pratik hem şık ürünleri sizin için seçtik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.