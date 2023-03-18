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Oyuncu Filiz Taçbaş siyasete atılıyor! CHP'ye başvurusunu yaptı

18.03.2023 09:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye, 14 Mayıs’ta gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne kilitlendi. Milletvekili aday adayı olmak isteyenler başvurularını yapmaya devam ediyorlar. O isimlerden biri de ünlü oyuncu Filiz Taçbaş oldu. Taçbaş, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir 2. bölge milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Oyuncu Filiz Taçbaş siyasete atılıyor! CHP'ye başvurusunu yaptı

Bir dönemin efsane dizisi Mahallenin Muhtarları'nda hayat verdiği Behiye karakteriyle tanınan ve sonrasında pek çok yapımda rol alan Filiz Taçbaş, siyasete atılmaya karar verdi.

Ünlü oyuncu, Cumhuriyet Halk Partisi İzmir 2. bölge milletvekili aday adaylığı için başvuru yaptığını duyurdu.

Taçbaş, "Cumhuriyetimizin 100. yılında bir olabileceğimiz, tüm sorunların altından tek yumruk olarak kalkabileceğimiz... Vatanıma ve milletime yoldaş olacağım bir göreve adım atıyorum. CHP İzmir 2. bölge milletvekili aday adaylığı için başvurumu yaptım. Atatürk ilke ve inkılâpları doğrultusunda yoluma devam edeceğim. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

Filiz Taçbaş

FİLİZ TAÇBAŞ KİMDİR?

Filiz Taçbaş, Türk sinema ve dizi oyuncusudur. Taçbaş, 1964 senesinde İstanbul'da doğmuştur. İlk kez 10 yaşındayken kameralar karşısına geçmiştir. Daha sonra 18 yaşında tiyatro oyunculuğuna başlamıştır.

Anadolu turnelerine katılan Taçbaş aynı zamanda 'Gırgıriye' müzikalinde Müjdat Gezen'le başrolü paylaşmıştır. Ardından 1992 senesinde asıl şöhretini kazandığı Mahalle Muhtarları dizisinde yer almıştır. Taçbaş'ın canlandırdığı Behiye karakteri akıllara kazınmıştır.

Mahalle Muhtarları adlı dizide 2002 yılına kadar rol aldıktan sonra Arka Sokaklar dizisinde oynamaya başlamıştır. Arka Sokaklar dizisinde Ayla Soylu karakterini canlandırmıştır. Klavye Delikanlıları, Ah Neriman, Koçum Benim ve daha birçok dizide rol alan Filiz Taşçı son olarak dönemin en popüler dizilerinden Çukur'da yer almıştır.

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